فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه مراسم تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان اظهار داشت: در سالهای اخیر توجه ویژهای به روابط تجاری بین ایران و پاکستان معطوف شده است. این روابط بهویژه در زمینه تکمیل کریدورهای تسهیل فرآیندهای مرزی و افزایش تبادلات تجاری اهمیت زیادی پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: تکمیل کریدورها یکی از موضوعات کلیدی در تسهیل تبادلات تجاری بین ایران و پاکستان به شمار میرود. این کریدورها موجب بهبود و تسهیل فرآیندهای مرزی شده و میتوانند به افزایش حجم تجارت میان دو کشور کمک کنند.
صادق افزود: یکی از اهداف مهم این همکاریها، بارگیری مشترک کالاها از کشور چین از طریق پاکستان و ایران به سمت اروپا است. این اقدام میتواند به افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی میان دو کشور منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: ارتباطاتی که کشورهای منطقه قفقاز و ترکیه از طریق ایران با پاکستان برقرار میکنند، میتواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کند. این ارتباطات فرصتی برای توسعه تجارت میان این کشورها محسوب میشوند.
او یادآور شد: تبادلات و ارتباطات بندری و دریایی نیز از دیگر جنبههای مهم این همکاریها هستند که میتوانند به تسهیل حملونقل کالاها و افزایش سرعت تبادلات تجاری کمک کنند.
وی درباره زمان قرارداد اجرایی راهآهن رشت – آستارا گفت: امیدواریم تا یک ماه آینده در مسکو قرارداد اجرایی راهآهن رشت – آستارا منعقد شود.