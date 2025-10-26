متخصص قلب، فوق‌تخصص آنژیوپلاستی با ابراز نگرانی از افزایش موارد تأخیر در مراجعه بیماران طی ماه‌های اخیر، بر اهمیت اقدام فوری برای نجات بافت قلب تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شجاعی، متخصص قلب، فوق‌تخصص آنژیوپلاستی با ابراز نگرانی از افزایش موارد تأخیر در مراجعه بیماران طی ماه‌های اخیر، بر اهمیت اقدام فوری برای نجات بافت قلب تأکید کرد و گفت: زمان، مهم‌ترین عامل برای نجات قلب است. هر دقیقه تأخیر در خون‌رسانی مجدد به قلب، باعث آسیب دائمی و از بین رفتن بخشی از عضله آن می‌شود. اقدام سریع در ساعات اولیه، شانس زنده ماندن و کیفیت زندگی بیمار پس از سکته را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

این متخصص قلب، فوق‌تخصص آنژیوپلاستی افزود: با وجود اینکه مرکز پیشرفته کت‌لب بیمارستان پیمانیه (آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی) حدود پنج سال است که به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و جان هزاران بیمار قلبی را نجات داده است، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهدیم برخی بیماران با سهل‌انگاری و تأخیر در مراجعه، عملاً درمان مؤثر خود را از دست داده‌اند.

زمان طلایی نجات قلب

این متخصص قلب تأکید کرد: زمان طلایی برای باز کردن رگ بسته‌شده قلب، چه با آنژیوپلاستی و چه با دارو، کمتر از یک ساعت از شروع علائم است. مراجعه در کمتر از سه ساعت معمولاً با آسیب جزئی به قلب همراه است، مراجعه زیر ۱۲ ساعت با آسیب متوسط و مراجعه پس از ۱۲ ساعت با آسیب شدید و غیرقابل برگشت به عضله قلب.

وی با نگرانی افزود: متأسفانه بیشتر بیمارانی که اخیراً مراجعه کرده‌اند، پس از ۲۴ ساعت از شروع علائم به بیمارستان رسیده‌اند؛ در این حالت بافت قلب از بین رفته و قابل بازگشت نخواهد بود.

علائم هشداردهنده سکته قلبی را بشناسید

شجاعی در ادامه گفت: درد یا احساس فشار، سنگینی یا سوزش در قفسه سینه، فک، گلو یا ناحیه معده (که ممکن است به بازوها، گردن، فک، شانه یا پشت تیر بکشد یا نکشد)، تنگی نفس، تعریق سرد، حالت تهوع، سرگیجه یا ضعف ناگهانی از مهم‌ترین علائم سکته قلبی است. علائم در افراد مختلف، به‌ویژه خانم‌ها و بیماران دیابتی، می‌تواند متفاوت یا خفیف‌تر باشد. هیچ علامتی را حتی اگر خفیف به نظر برسد، نباید نادیده گرفت.

اقدام فوری و حیاتی

در صورت مشاهده هر یک از این علائم، فوراً و بدون اتلاف وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید یا مستقیماً به اورژانس بیمارستان پیمانیه جهرم مراجعه کنید.

این استاد تمام دانشگاه تأکید کرد: تردید، نادیده گرفتن علائم یا تلاش برای خوددرمانی با جملاتی مانند «حالا بهتر می‌شوم»، «گل‌گاوزبان بخورم»، «استراحت کنم خوب می‌شود»، «از معده‌ام است»، «رودل کرده‌ام»، «من که سابقه قلبی ندارم» یا «من که هنوز جوانم»، زمان حیاتی نجات قلب را از بین می‌برد و می‌تواند به قیمت آسیب دائمی قلب، نارسایی قلبی، کاهش کیفیت زندگی تا پایان عمر یا حتی مرگ تمام شود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: سکته قلبی ، بیماری قلبی
خبرهای مرتبط
یک راه ساده برای پیشگیری از بیماری قلبی
ظفرقندی تاکید کرد:
اهمیت تأمین معیشت و شأن اجتماعی پزشکان و پرستاران/ لزوم پیشگیری به‌جای درمان پرهزینه
تشخیص به‌موقع، مهم‌ترین اصل در مواجهه با سکته قلبی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
۹۹٪ مشکلات قلبی روحی روانیه نه بافت قلب والا عضله قلب قویترین عضله کائناته و ۱۰ میلیارد بار معادل هزار سال میتونه بزنه
۰
۱
پاسخ دادن
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
آخرین اخبار
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج