باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شهر معمولان، در حاشیه رودخانه خروشان کشکان، هر سال با هراس بارندگیهای شدید و تکرار خاطره تلخ سیلاب ۱۳۹۸ روبهروست.
اگرچه اجرای دایک حفاظتی توانسته بخش زیادی از مناطق مسکونی را از خطر دور نگه دارد، اما نیمهتمام ماندن بخش انتهایی آن به مثابه شکافی در زره دفاعی شهر است.
در شرایطی که دهها میلیارد تومان برای ساخت این دیواره صرف شده، ادامه آن در گرو تخصیص بودجهای است که هنوز از مرحله وعده فراتر نرفته است.
۱۶۰ متر مانده تا امنیت کامل معمولان
اکبر مهری، رئیس امور آب پلدخترمیگوید:پروژه دایک حفاظتی معمولان در قالب چهار قرارداد اجرا و تحویل موقت شده است. تاکنون هزار و ۷۰۰ متر از طول دایک ساخته شده و تنها ۱۶۰ متر آن باقی مانده که اجرای آن نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار جدید است.
او با اشاره به اهمیت این پروژه افزود:در مجموع ۴۵ میلیارد تومان تاکنون برای احداث این دیواره هزینه شده، اما بدون تکمیل آن، خطر نفوذ سیلاب به بخشهای پاییندست همچنان پابرجاست.
به گفته مهری، اسناد مناقصه بخش باقیمانده آماده است، اما تخصیص نیافتن منابع مالی، مانع آغاز عملیات اجرایی شده است.
مشکلات زیرساختی در مسیر رودخانه کشکان
رئیس امور آب پلدختر با اشاره به وضعیت مناطق بالادست گفت:در منطقه دردیا، بستر رودخانه مشخص و بخشی از دیواره حفاظتی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان ساخته شده تا از ورود سیلاب به مناطق مسکونی جلوگیری شود.
او افزود:در این منطقه، کشاورزان ترجیح میدهند آب در زمینها پخش شود و با ایجاد کانالهای مهندسی مخالفت دارند، اما برای کنترل جریان آب و جلوگیری از تخریب مسیر باید ساماندهی جدی انجام گیرد.
مهری با انتقاد از وضعیت پلهای شهرستان گفت:در حال حاضر ۲۰ دهنه پل در پلدختر ایمنی لازم برای عبور سیلاب را ندارند. مختصات دقیق آنها به راهداری اعلام شده و تاکنون تنها بخشی از آنها اصلاح شده است.
او هشدار داد:هفت پل همچنان اصلاح نشدهاند و در صورت بارندگیهای شدید، خطر بسته شدن مسیرها و بروز خسارت وجود دارد. برخی از این پلها در زمان احداث، بدون محاسبه دبی سیلاب طراحی شدهاند و اکنون با رسوبگذاری در اطراف، توان عبور آب را از دست دادهاند.
رئیس امور آب پلدختر در ادامه افزود:در محدوده گلزار شهدای معمولان نیز دو قرارداد جداگانه برای ساخت دایک به طول ۲۱۵ متر اجرا شده که ۲۰ میلیارد تومان هزینه دربرداشته است. با این حال، برای دفع آبهای سطحی و تثبیت ترانشههای اطراف، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.
او گفت:بر اساس مصوبه هشتم مرداد، معاونت برنامهریزی وزارت نیرو متعهد شد در سال جاری ۱۰ میلیارد تومان به پروژه دیواره داخل شهر اختصاص دهد، اما هنوز بخش عمدهای از منابع موردنیاز تأمین نشده است.
پایان ناتمام یک دیواره حیاتی
پروژه دایک حفاظتی معمولان نمونهای روشن از چالش دیرینه مدیریت پروژههای عمرانی در مناطق سیلخیز است؛ پروژهای که ۹۰ درصد آن اجرا شده اما نبود ۴۰ میلیارد تومان، میتواند زحمات چندساله را بیاثر کند.
رودخانه کشکان بیوقفه جریان دارد، اما تأمین اعتبار همچنان در مسیر بوروکراسی گرفتار است. اگر پیش از آغاز فصل بارندگی چارهای اندیشیده نشود، آخرین ۱۶۰ متر این دیواره ممکن است به بهای امنیت یک شهر تمام شود.