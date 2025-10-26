باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقیآبی گفت: در حالی که میانگین بارش مهرماه استان در بلند مدت ۱۱.۳ میلیمتر است؛ اما در مهرماه امسال در استان بارشی ثبت نشد. دمای کمینه هم در مهر امسال نسبت به مشابه بلندمدت، هفتدهم درجه سانتیگراد و دمای بیشینه ۱.۷ درجه سانتیگراد بیشتر بود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به نزدیک شدن به ماههای سرد سال به کشاورزان و باغداران هم استانی توصیه کرد که در باغهای سردسیر یا مزارعی که در دامنههای البرز قرار دارند، آمادگی برای محافظت در برابر سرمازدگی را برای شبهای سرد در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: اقداماتی نظیر آبپاشی محافظتی در شرایط یخبندان و استفاده از پوششهای پلاستیکی- مالچ برای گیاهان حساس در این زمینه موثر است. خصوصاً پس از سامانههای بارشی که رطوبت و دما میتواند شرایط یخبندان را تسهیل کند، لازم باغداران و کشاورزان به موارد حفاظتی توجه کنند.
حق آبی یادآور شد: کشاورزان و باغداران زمانبندی کوددهی و اجرای عملیات خاک ورزی را حول اطلاعیههای کوتاهمدت هواشناسی تنظیم کنند تا از خسارت ناشی از بارانهای ناگهانی جلوگیری شود.