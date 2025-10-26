نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵۰ کیلووات در اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در مراسمی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی گفت: این طرح در راستای تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و حفاظت از محیطزیست، با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال در راستای مدیریت سبز و کاهش هزینههای انرژی راهاندازی شده است که با این اقدام این ادارهکل به عنوان یکی از دستگاههای پیشگام در استفاده از انرژیهای پاک در سطح استان شناخته میشود.
مهدی پارسی افزود: این نیروگاه خورشیدی در حال حاضر با ظرفیت عملیاتی ۵۰ کیلووات به شبکه متصل شده و ۲۰ کیلووات از آن به صورت هیبریدی به بهرهبرداری رسیده است.
وی تصریح کرد: طراحی اولیه این نیروگاه برای ظرفیت نهایی ۱۲۰ کیلووات انجام شده و در صورت تامین اعتبارات لازم، ظرفیت آن در آینده افزایش خواهد یافت.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان همچنین به ظرفیت اقلیمی این استان اشاره کرد و افزود: استان ما با دارا بودن یکی از بالاترین نرخهای تابش خورشیدی در کشور، یکی از بهترین مناطق برای توسعه انرژی خورشیدی است و این پروژه نشاندهنده اهمیت استفاده از این ظرفیتها برای تأمین انرژی پایدار است.
وی تاکید کرد: این نیروگاه خورشیدی علاوه بر کمک به کاهش هزینههای انرژی ادارهکل، با استفاده از فناوریهای نوین مانند اینورتر و ذخیرهسازی انرژی در زمان قطع برق شبکه، بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی ادارهکل را تامین خواهد کرد.
پارسی خاطر نشان کرد: این پروژه نه تنها در راستای کاهش هزینهها و حفظ محیطزیست است بلکه به عنوان گامی مهم در جهت ارتقای بهرهوری انرژی و تامین انرژی پایدار در دستگاههای اجرایی استان بشمار میآید.
منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان