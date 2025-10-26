نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵۰ کیلووات در اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در مراسمی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی  گفت: این طرح در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط‌زیست، با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال در راستای مدیریت سبز و کاهش هزینه‌های انرژی راه‌اندازی شده است که با این اقدام این اداره‌کل به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشگام در استفاده از انرژی‌های پاک در سطح استان شناخته می‌شود.

مهدی پارسی افزود: این نیروگاه خورشیدی در حال حاضر با ظرفیت عملیاتی ۵۰ کیلووات به شبکه متصل شده و ۲۰ کیلووات از آن به صورت هیبریدی به بهره‌برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: طراحی اولیه این نیروگاه برای ظرفیت نهایی ۱۲۰ کیلووات انجام شده و در صورت تامین اعتبارات لازم، ظرفیت آن در آینده افزایش خواهد یافت.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان همچنین به ظرفیت اقلیمی این استان اشاره کرد و افزود: استان ما با دارا بودن یکی از بالاترین نرخ‌های تابش خورشیدی در کشور، یکی از بهترین مناطق برای توسعه انرژی خورشیدی است و این پروژه نشان‌دهنده اهمیت استفاده از این ظرفیت‌ها برای تأمین انرژی پایدار است.

وی تاکید کرد: این نیروگاه خورشیدی علاوه بر کمک به کاهش هزینه‌های انرژی اداره‌کل، با استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینورتر و ذخیره‌سازی انرژی در زمان قطع برق شبکه، بخش قابل توجهی از نیاز‌های انرژی اداره‌کل را تامین خواهد کرد.

پارسی خاطر نشان کرد: این پروژه نه تنها در راستای کاهش هزینه‌ها و حفظ محیط‌زیست است بلکه به عنوان گامی مهم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی و تامین انرژی پایدار در دستگاه‌های اجرایی استان بشمار می‌آید.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
واگذاری نیروگاه خورشیدی به 42 خانوار روستایی
زنجان
مزرعه ای از چینش توربین ها در دل مرکز ملی تست توربین‌های بادی
تعیین تکلیف ۵۰ درصد مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات در اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
دستگیری باند ۴ نفره سارقان مسلح در زاهدان
آخرین اخبار
دستگیری باند ۴ نفره سارقان مسلح در زاهدان
افتتاح نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات در اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
واکسیناسیون گسترده بیش از ۳۸۸ هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سیستان و بلوچستان
تخریب عمدی در پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری؛ آتش‌سوزی مانع ادامه خدمت‌رسانی نمی‌شود
تعیین تکلیف ۸۲ طرح صنعتی و غیر صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان
کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری دسته جمعی در استان سیستان و بلوچستان
تولید انبوه ۳۴۳ هزار اصله نهال برای توسعه باغات سیستان و بلوچستان
احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان با اعتبار ۵۶۵ میلیارد ریالی