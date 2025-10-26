«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورت‌های مالی با تصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی  ابلاغ شد.

یکی از اقدامات لازم به منظور تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی که در جزء (۶) بند (الف) ماده (۲۳) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز مورد اشاره واقع شده است، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعطای تسهیلات می‌باشد.

در این راستا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورت‌های مالی آن‌ها، «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» تدوین و در جلسه مورخ ۲۹‏‏‏/۶‏‏‏/۱۴۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.

شایان ذکر است، اهم رویدادهای مالی مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل یاد شده به شرح زیر می ‎باشد:

-رویدادهای مالی مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق

-رویدادهای مالی مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن

-رویدادهای مالی مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین

-رویدادهای مالی مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی¬های آن و تسویه مشارکت مدنی

-رویدادهای مالی مربوط با حسابداری تغییر طبقه‎بندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری

بانک ها بایستی، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات بانکی
خبرهای مرتبط
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
آخرین اخبار
رشد ۵۰ درصدی صادرات طلای سرخ ایرانی در گرو رفع موانع
خالی فروشی پدیده جدید در صنعت خودروی کشور
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
سبز پوشی شاخص کل بورس
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
بار کشور چین از طریق پاکستان و ایران منتقل می‌شود/ انعقاد قرارداد راه آهن رشت _ کاسپین تا یک ماه آینده در مسکو+ فیلم
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
ورودی سد‌های کشور ۴۱ درصد کاهش یافت+ جدول
آغاز عملیات قطعه اصلی کریدور شمال جنوب با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت+ فیلم
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
تعیین تکلیف قیمت ۳۱ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکل افت ولتاژ با نصب و راه اندازی ۲۵ مگاوار خازن در استان قم
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت