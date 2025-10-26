«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی با تصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
یکی از اقدامات لازم به منظور تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مؤسسات اعتباری مطابق با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی که در جزء (۶) بند (الف) ماده (۲۳) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز مورد اشاره واقع شده است، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعطای تسهیلات میباشد.
در این راستا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها، «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» تدوین و در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
شایان ذکر است، اهم رویدادهای مالی مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل یاد شده به شرح زیر می باشد:
-رویدادهای مالی مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق
-رویدادهای مالی مرتبط با آورده سهمالشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن
-رویدادهای مالی مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین
-رویدادهای مالی مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی¬های آن و تسویه مشارکت مدنی
-رویدادهای مالی مربوط با حسابداری تغییر طبقهبندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری
بانک ها بایستی، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.