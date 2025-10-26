باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - عباس قائدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین اظهار کرد: یک پرنده پلیکان مهاجر که پیش‌تر در وضعیت نامساعدی توسط دوستداران طبیعت در شهرستان قیروکارزین مشاهده شده بود، بلافاصله به مرکز تیمار وحوش منتقل شد.

او ادامه داد: پس از ارائه مراقبت‌های دامپزشکی لازم و اطمینان از سلامت کامل و توانایی پرواز، این پلیکان در رودخانه قره‌آغاج رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: این اقدام با مشارکت شهرداری مبارک‌آباد و اداره دامپزشکی شهرستان انجام شد و نمونه‌ای از همکاری موفق دستگاه‌های مختلف و جامعه محلی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی حیات‌وحش کشور است.

رودخانه قره آغاج یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های استان فارس و حدود ۷۰۰ کیلومتر است.