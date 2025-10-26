باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی برنامههایی همچون «سایه روشن»، «سرزمین من»، «بخوان به نام پروانه»،«یه خط و نیم معرفت»، «دور یک میز»، «سکه صبح»، «حکایت جاودانگی»، «گلخونه»، «بهار جان»، «تو جان آفتابی»، «موج نارنجی» و ... پخش میشوند.
رادیو ایران؛ روایت جلوههای ایثار
برنامه «بهارِ جان» به مناسبت فرخنده زادروز حضرت زینب کبری (س) و بزرگداشت روز پرستار از رادیو ایران پخش میشود. این برنامه به گویندگی حمیدرضا رضایی در فضایی صمیمی و معنوی به روایت جلوههای ایثار، مهربانی و فداکاری پرستاران ایرانی میپردازد.
رادیو فرهنگ؛همراه با رهروان سلامت
برنامههای «صبحبه وقت فرهنگ»، «سرزمین من» و «رهروان سلامت» تدارک رادیو فرهنگ است که به موضوعاتی همچون صبر و استقامت بانو حضرت زینب (س)، فعالیت پرستاران و ... میپردازد. دیگر برنامههای این شبکه همچون «ققنوس» و «ایستگاه 106» هم به این موضوع اختصاص دارد.
رادیو تهران؛ صدای پرستاران
رادیو تهران در ویژهبرنامههای خود به تبیین جایگاه و بررسی چالشهای قشر پرستار در نظام سلامت کشور میپردازد. در این راستا، برنامه «دور یک میز»، «صبح نو تهران نو» و «کافه سلامت» از زوایای مختلف به این موضوع میپردازند.
رادیو گفتوگو؛ ساعت به وقت گفتوگو
شبکه رادیویی گفتوگو در برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» در فضایی شاد و معنوی، به مقام والای حضرت زینب(س) و نقش ارزشمند پرستاران در نظام سلامت کشور پرداخت میشود. برنامه «سایهروشن» هم به بررسی مشکلات صنفی و معیشتی پرستاران اختصاص دارد.
رادیو معارف؛«یه خط و نیم معرفت»
برنامه شب ولادت حضرت زینب (س) با بهره بردن از هوش مصنوعی تهیه شده و از رادیو معارف روانه آنتن میشود.
رادیو اقتصاد؛ تحلیل جایگاه و نقش پرستاران
برنامه صبحگاهی «سکه صبح» رادیو اقتصاد اختصاص به جایگاه و نقش پرستاران در نظام سلامت کشور گفتوگو دارد و یکی از پرستاران با حضور در برنامه، از تجربیات، دغدغهها و شیرینیهای حرفه پرستاری سخن خواهد گفت.
رادیو ورزش؛ همراه با پرستاران ورزشکار
برنامه ترکیبی_ نمایشی «گلخونه» با محوریت معرفی حضرت زینب (س) از رادیو ورزش پخش میشود. در این برنامه ارتباط مستقیم با شهر مقدس قم برقرار خواهد شد. با پرستاران ورزشکار درباره تاثیر شخصیت حضرت زینب (س) بر کار آنها و احساس مسئولیت در حرفهشان گفتوگو خواهد شد. برنامه «صبح و ورزش» و«عصرانه» هم پخش میشوند.
رادیو سلامت؛«تو جان آفتابی»
برنامه «تو جان آفتابی» با حضور پرستاران پیشکسوت و موفق و مسئولان حوزه پرستاری روی موج رادیو سلامت میرود. در این برنامه، ضمن پرداختن به شخصیت حضرت زینب (س) به عنوان پرستار واقعه عاشورا، به معرفی القاب و اسامی این بانوی بزرگ و نقش بنیادین ایشان در ماندگاری عاشورا پرداخت میشود.
رادیو پیام؛ نوای پیام آفتاب
شبکه رادیویی پیام ویژه این مناسبت برنامه «پیام آفتاب» را با موضوع خصوصیات، روش، سبک زندگی و رفتار حضرت زینب (س) پخش میکند.
رادیو قرآن؛ حکایت جادوانگی
شبکه رادیویی قرآن برنامههایی را با محوریت این مناسبت به روی آنتن خواهد برد. پخش آیتالکرسی با نوای قاریانی که در شغل پرستاری مشغول هستند، معرفی جلسات و محافل قرآنی اساتید قاری پرستار، میان برنامههای مناسبتی، سخن بزرگان، کلام ناب رهبر معظم انقلاب، معرفی کتب با موضوع حضرت زینب (س) و برنامه حکایت جاودانگی از جمله تدارک رادیو قرآن در این ایام است.
رادیو صبا؛ روایت داستانهای واقعی پرستاران
برنامههای متنوعی قرار است از رادیو صبا پخش شود. «مژده که عید آمده» شامل بخشهای موسیقی وگزارش است. برنامه «موج نارنجی» به روایت داستانهای واقعی پرستاران اختصاص دارد. «صبامک» از دیگر تولیدات این شبکه با موضوع مهربانی است.
رادیو نمایش؛ بخوان به نام پروانه
رادیو نمایش برنامهای با عنوان «بخوان به نام پروانه» با تهیهکنندگی طاهره برهانینژاد و نویسندگی شرمینه جمشیدی، در قالبی نمایشی و گفتوگومحور به بازتاب جلوههای ایثار، صبر و عطوفت حضرت زینب (س) اختصاص داده است. علیرضا تابان و مهرخ افضلی بهعنوان گویندگان حضور دارند.