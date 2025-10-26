باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرویز ایدون گفت: در آستانه فصل سرما و تضمین توزیع بهینه سوخت در همه نواحی زیر پوشش منطقه اهواز، شرکتهای های حمل و نقل فرآوردههای نفتی آمادگی خود را برای ارسال به موقع و مطلوب سوخت اعلام کردند.
وی افزود: در جلسهای که با حضور مدیر، معاونین و جمعی از مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز و رئیس انجمن کانون رانندگان نفتکش و دیگر روسای صنف شرکتهای حمل و نقل فرآوردههای نفتی در منطقه برگزار شد، مقرر شد با راهبری تازه و همت و تلاش بین شرکتهای حمل و نقل و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز نسبت به تامین و توزیع بهینه فرآورده نفتی و همچنین تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی، مصرف کنندگان عمده از جمله کارخانههای سیمان و مصرف کنندگان در اولویت و دستور کار قرار گیرد.
ایدون ضمن قدردانی از زحمات شرکتهای پیمانکاری در عرصه حمل و نقل و توزیع فراوردههای نفتی، ادامه داد: با توجه به پیش بینی زمستانی سرد و ایجاد شرایط ناپایدار آب و هوایی این شرکت با اجرای تمهیدات لازم آماده سوخت رسانی مطلوب و مستمر به مردم شریف استان است.
منبع صدا و سیما