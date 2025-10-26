مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم از آزادی ۱۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از محل درآمد موقوفه تاریخی آرامستان شیخان این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام عباس اسکندری روز یکشنبه در آیین آزادی این زندانیان که به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) در زندان مرکزی قم برگزار شد،گفت: این اقدام نیکوکارانه در راستای اجرای نیت واقفان خیراندیش و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده انجام گرفته است.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: در این طرح، با همکاری مرکز افق آستان مقدس امامزاده احمد بن قاسم (ع)، ستاد دیده و اداره کل زندان‌های قم، ۱۵زندانی شامل ۱۲ مرد و سه زن که به دلیل جرایم غیرعمد در حبس بودند، پس از تأمین بدهی‌هایشان از محل درآمد موقوفه شیخان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با تأکید بر نقش موقوفات در حل مسائل اجتماعی گفت: سنت حسنه وقف ظرفیت بزرگی برای رفع مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون ازدواج جوانان، درمان بیماران، آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار است و باید با شناسایی نیاز‌های روز جامعه، این ظرفیت الهی را بیش از پیش فعال کرد.

حجت الاسلام اسکندری تصریح کرد: موقوفه شیخان از موقوفات شاخص و تاریخی قم است که عواید آن در مسیر نیت واقفان، از جمله امور خیر و عام‌المنفعه، هزینه می‌شود و آزادی این زندانیان یکی از جلوه‌های عینی اثرگذاری موقوفات در جامعه است.

منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم

برچسب ها: آزادی زندانی ، اوقاف وامور خیریه
بیش از هزار و ۷۰۰ حکم جایگزین حبس در قم صادر شد
رییس کل دادگستری قم خبر داد؛
سازش در سه پرونده قصاص نفس و آزادی ۱۲۰ زندانی جرائم غیرعمد در قم
کمک ۱۳ میلیارد تومانی خیرین قم برای آزادی زندانیان
امام جمعه قم:
وصیت‌نامه شهدا بصیرت‌نامه‌ای برای همه است
مدیر ستاد دیه قم:
۲۲۱ زندانی بدهکار مالی در قم نیازمند کمک خیران هستند
بافت تاریخی قم؛ جایی که ضوابط، زندگی را به حاشیه می‌رانند
بهره برداری از فرودگاه قم تا دو سال آینده
۱۵ زندانی جرایم غیرعمد از محل موقوفات قم آزاد شدند
دبیر جدید ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش معرفی شد
افزایش پوشش بیمه‌ای و خدمات الکترونیک در بیمه سلامت قم
