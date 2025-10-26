مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم از آزادی ۱۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از محل درآمد موقوفه تاریخی آرامستان شیخان این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام عباس اسکندری روز یکشنبه در آیین آزادی این زندانیان که به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) در زندان مرکزی قم برگزار شد،گفت: این اقدام نیکوکارانه در راستای اجرای نیت واقفان خیراندیش و با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و آسیبدیده انجام گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: در این طرح، با همکاری مرکز افق آستان مقدس امامزاده احمد بن قاسم (ع)، ستاد دیده و اداره کل زندانهای قم، ۱۵زندانی شامل ۱۲ مرد و سه زن که به دلیل جرایم غیرعمد در حبس بودند، پس از تأمین بدهیهایشان از محل درآمد موقوفه شیخان آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با تأکید بر نقش موقوفات در حل مسائل اجتماعی گفت: سنت حسنه وقف ظرفیت بزرگی برای رفع مشکلات مردم بهویژه در حوزههایی، چون ازدواج جوانان، درمان بیماران، آزادی زندانیان و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار است و باید با شناسایی نیازهای روز جامعه، این ظرفیت الهی را بیش از پیش فعال کرد.
حجت الاسلام اسکندری تصریح کرد: موقوفه شیخان از موقوفات شاخص و تاریخی قم است که عواید آن در مسیر نیت واقفان، از جمله امور خیر و عامالمنفعه، هزینه میشود و آزادی این زندانیان یکی از جلوههای عینی اثرگذاری موقوفات در جامعه است.
منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم