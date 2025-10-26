سرمربی تیم فوتبال استقلال از مهاجمان این تیم درخواست کرده که نهایت توان خود را برای گل زدن به کار گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در دو دیدار اخیر خود مقابل مس رفسنجان و الوحدات اردن به پیروزی رسیده و حالا ریکاردو ساپینتو و شاگردانش در تلاشاند تا با کسب سومین برد متوالی، جایگاه خود را در جدول لیگ برتر بهبود بخشند.
یکی از دغدغههای اصلی آبیپوشان در فصل جاری، ناکامی مهاجمان در گلزنی است. تا روز شنبه (۳ آبان)، سه مهاجم اصلی استقلال یعنی محمدرضا آزادی، سعید سحرخیزان و داکنز نازون هنوز موفق به باز کردن دروازه حریفان در هیچ تورنمنتی نشدهاند. از میان آنها، تنها سحرخیزان دو پاس گل و نازون یک پاس گل ثبت کردهاند.
ریکاردو ساپینتو از عملکرد بازیکنانش در دو دیدار گذشته رضایت دارد و قصد دارد ترکیب اصلی تیمش را حفظ کند، اما ممکن است در خط حمله دست به تغییر بزند و بازیکنی جدید را به جای سحرخیزان به میدان بفرستد.
دیدار تیمهای استقلال و فجرسپاسی از هفته هشتم لیگ برتر، امروز (یکشنبه ۴ آبان) از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.