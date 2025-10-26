رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف ۱۵۸ کیلوگرم مواد روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزییات این خبر اعلام داشت: ماموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از سرکردگان باند تهیه و توزیع مواد مخدر در یکی از باغات حومه شهر مشهد اقدام به تهیه و بسته بندی مقادیر قابل توجه‌ای مواد روانگردان گل می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: در تحقیقات بیشتر ماموران مشخص شد متهم به همراه همدستان خود به جهت توزیع قصد انتقال محموله مذکور را به پایتخت دارد که این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک ماموران برای دستگیری متهمان این پرونده آغاز شد.

وی افزود: با تکمیل رصد‌های اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر مشهد روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک ماموران موفق شدند ضمن ورود به باغ مذکور پنج عضو این باند را دستگیر و در بازرسی از محل ۱۵۸ کیلو مواد روانگردان گل کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: از باند مذکور سه دستگاه خودرو توقیف و متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل شدند و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

منبع: پلیس

برچسب ها: روانگردان ، پلیس مبارزه با مواد مخدر
خبرهای مرتبط
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
کشف بیش از ۱۱۳ تن مواد مخدر و انهدام ۸۱۶ باند قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
آخرین اخبار
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد