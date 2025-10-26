رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف ۱۵۸ کیلوگرم مواد روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزییات این خبر اعلام داشت: ماموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از سرکردگان باند تهیه و توزیع مواد مخدر در یکی از باغات حومه شهر مشهد اقدام به تهیه و بسته بندی مقادیر قابل توجه‌ای مواد روانگردان گل می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: در تحقیقات بیشتر ماموران مشخص شد متهم به همراه همدستان خود به جهت توزیع قصد انتقال محموله مذکور را به پایتخت دارد که این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک ماموران برای دستگیری متهمان این پرونده آغاز شد.

وی افزود: با تکمیل رصد‌های اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر مشهد روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک ماموران موفق شدند ضمن ورود به باغ مذکور پنج عضو این باند را دستگیر و در بازرسی از محل ۱۵۸ کیلو مواد روانگردان گل کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: از باند مذکور سه دستگاه خودرو توقیف و متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل شدند و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

