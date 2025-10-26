معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: رفع تصرف و تملک غیر قانونی هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی با اجرای احکام قضایی در استان اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدسروش نوروزی با اشاره به تکالیف قانونی معاونت املاک و حقوقی در راستای صیانت از بیت المال اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت صیانت از بیت‌المال و حفاظت از اراضی دولتی است.

وی گفت: برای تحقق این هدف همکاری و همیاری دستگاه قضایی استان و نیرو‌های انتظامی همواره گره گشا بوده است.

نوروزی بیان داشت: در راستای اجرای احکام قضایی توسط اداره حقوقی و فرماندهی یگان حفاظت از اراضی ملی علیه متصرفان، یک قطعه زمین ارزشمند به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع در شهرستان رامهرمز رفع تصرف شد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: این رفع تصرف در تمام جبهه‌ها شامل تخریب دیوار کشی و فنس کشی، تخریب بنا و به همراه خلع ید بوده است.

وی از یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان، دستگاه قضایی و انتظامی همچنین همکاران اداره حقوقی در انجام عملیات این رفع تصرف به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد.

نوروزی این اقدام را حرکتی مهم در راستای حفاظت و صیانت از بیت المال، برشمرد و افزود: ارزش تقریبی این ملک بیش از ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی تلاش‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر موثر و پیشرو خواند و از دقت و تیزهوشی روسای اداره‌های راه و شهرسازی شهرستان‌ها قدردانی به عمل آورد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان از همکاری مقام قضایی و همراهی مقام‌های انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المان تقدیر و تشکر کرد.

نوروزی حفاظت و صیانت از اراضی ملی را وظیفه مهم و ذاتی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها عنوان کرد و افزود: با مشاهده هرگونه تصرف با متصرفان و سودجویان در اسرع وقت برخورد قانونی خواهیم کرد.

نوروزی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: راه و شهرسازی خوزستان ، رفع تصرف اراضی ملی
خبرهای مرتبط
رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در خوزستان
رفع تصرف فوری بیش از ۷۰ هزار متر مربع اراضی ملی در خوزستان
پیشرفت ۳۰ درصدی ۱۲ هزار واحد مسکن ملی در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
۱۰ شهر خوزستان در محاصره آلودگی هوا
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
رفع تصرف هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در خوزستان
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
آخرین اخبار
۱۰ شهر خوزستان در محاصره آلودگی هوا
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
رفع تصرف هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در خوزستان
آمادگی شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت‌ زمستانی در منطقه اهواز
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
غیرحضوری شدن مدارس نوبت صبح و تاخیر دو ساعته شروع به کار ادارات و دانشگاه‌ها در روز یکشنبه در ۵ شهرستان استان خوزستان
اجرای طرح تشدید برخورد با نبستن کمربند ایمنی راننده و سرنشینان در خورستان