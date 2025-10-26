نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم ایران با برتری مقابل حریفی از مراکش راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان شد، اما نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم تکواندوی زنان ایران با شکست مقابل حریفی از چین از دور رقابت‌ها کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز سوم تکواندوی قهرمانی جهان در چین، ملیکا میرحسینی نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم ایران در دومین مبارزه برابر ژائو از چین به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا پنجمین حذف شده تکواندوی ایران در این رقابت‌ها باشد.

میرحسینی در این مبارزه در ۲ راند متوالی و با نتایج ۵ بر یک و ۱۱ بر ۵ شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

 میرحسینی پیش از این در مبارزه نخست برابر دسوزا از برزیل در دو راند و با نتایج ۳ بر ۲ و ۴ بر ۳ به برتری رسید.

در ۲ روز نخست این مسابقات نیز، مهدی حاجی موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم به مدال نقره جهان رسید، اما مهلا مومن‌زاده در ۴۹- و ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان و آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مردان با شکست مقتابل رقبایشان از دور مسابقات کنار رفتند.

امروز در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در ووشی چین، محمدحسین یزدانی نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم ایران در مرحله یک هشتم نهایی برابر زکریا از مراکش به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

یزدانی در این مبارزه در ۲ راند متوالی با نتایج ۹ بر ۲ و ۱۰ بر ۳ به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

یزدانی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر پارک وو هیوک دارنده مدال طلای جهان از کره جنوبی دو بر یک به برتری رسید. 

لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
دینا بابارحیم سوم شد + فیلم
