باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق در آیین آغاز پروژه تعریض آزادراه ساوه–سلفچگان با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: این مسیر ۶۵ کیلومتری صرفاً مربوط به دو منطقه، دو شهر یا دو استان نیست، بلکه دارای اثرات ملی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به دیپلماسی فعال رئیس‌جمهور با کشورهای همسایه و نقش کلیدی حمل‌ونقل در این تعاملات افزود: در دو هفته گذشته سفرهایی به کشورهای آذربایجان و پاکستان داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی از امضای قرارداد راه‌آهن رشت–آستارا تا ماه آینده میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: نتایج مذاکرات سفر باکو، با محوریت تضمین حمل بار و کالا در حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، به‌ویژه در مسیر ریلی رشت–آستارا، فراتر از تحلیل‌های اولیه بود.

صادق با اشاره به نشست برگزارشده در پاکستان نیز بیان کرد: در این نشست سه محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین موضوعات آن شامل انتخاب واسط ایران بین پاکستان و کشورهای اوراسیا و قفقاز، انتخاب پاکستان به‌عنوان اتصال چین به ایران و همچنین انتقال بار چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا بود.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه روابط منطقه‌ای گفت: توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های ریلی نقش مؤثری در تسهیل ارتباطات ایران با کشورهای همسایه دارد.

صادق افزود: خدا را شاکریم که در یک سال گذشته، باوجود مشکلات، محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها، هیچ خللی در اراده و هم‌افزایی ایجاد نشده و تمامی اقدامات علی‌رغم این شرایط به نتیجه رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش خصوصی را مهم‌ترین ظرفیت در بهسازی و آغاز پروژه‌های جدید دانست و افزود: در استان‌های مرکزی و قم، استانداران با رویکرد فنی و اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها ایفا می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن تصریح کرد: در سال‌های گذشته وعده‌هایی داده شد، اما در زمان اجرای قرعه‌کشی، یا زمین آماده نبود، یا زیرساخت‌ها تکمیل نشده بود و یا اتصال به شبکه بانکی برقرار نبود. در این مدت تلاش کردیم زمین‌هایی با زیرساخت‌های کامل را آماده‌سازی و به متقاضیان تحویل دهیم.

صادق با تقدیر از مشاوران پروژه بیان کرد: دغدغه‌ سرزمینی مشاوران کاملاً مشهود و قابل ستایش است؛ به‌گونه‌ای که علاقه‌ آن‌ها به توسعه سرزمینی فراتر از بازگشت سرمایه است. از نظر آنان، بازگشت سرمایه یعنی شادی و سرافرازی مردم.

وی در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران استانی و ستادی پروژه اظهار داشت: تا پایان دولت چهاردهم، پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان به بهره‌برداری خواهد رسید.