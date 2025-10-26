وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال‌های گذشته وعده‌هایی داده شد، اما در زمان اجرای قرعه‌کشی، زیرساخت‌ها تکمیل نشده بود. با این حال، در این مدت تلاش کردیم زمین‌هایی با زیرساخت‌های کامل را آماده‌سازی و به متقاضیان تحویل دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق در آیین آغاز پروژه تعریض آزادراه ساوه–سلفچگان با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: این مسیر ۶۵ کیلومتری صرفاً مربوط به دو منطقه، دو شهر یا دو استان نیست، بلکه دارای اثرات ملی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به دیپلماسی فعال رئیس‌جمهور با کشورهای همسایه و نقش کلیدی حمل‌ونقل در این تعاملات افزود: در دو هفته گذشته سفرهایی به کشورهای آذربایجان و پاکستان داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی از امضای قرارداد راه‌آهن رشت–آستارا تا ماه آینده میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: نتایج مذاکرات سفر باکو، با محوریت تضمین حمل بار و کالا در حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، به‌ویژه در مسیر ریلی رشت–آستارا، فراتر از تحلیل‌های اولیه بود.

صادق با اشاره به نشست برگزارشده در پاکستان نیز بیان کرد: در این نشست سه محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین موضوعات آن شامل انتخاب واسط ایران بین پاکستان و کشورهای اوراسیا و قفقاز، انتخاب پاکستان به‌عنوان اتصال چین به ایران و همچنین انتقال بار چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا بود.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه روابط منطقه‌ای گفت: توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های ریلی نقش مؤثری در تسهیل ارتباطات ایران با کشورهای همسایه دارد.

صادق افزود: خدا را شاکریم که در یک سال گذشته، باوجود مشکلات، محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها، هیچ خللی در اراده و هم‌افزایی ایجاد نشده و تمامی اقدامات علی‌رغم این شرایط به نتیجه رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش خصوصی را مهم‌ترین ظرفیت در بهسازی و آغاز پروژه‌های جدید دانست و افزود: در استان‌های مرکزی و قم، استانداران با رویکرد فنی و اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها ایفا می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن تصریح کرد: در سال‌های گذشته وعده‌هایی داده شد، اما در زمان اجرای قرعه‌کشی، یا زمین آماده نبود، یا زیرساخت‌ها تکمیل نشده بود و یا اتصال به شبکه بانکی برقرار نبود. در این مدت تلاش کردیم زمین‌هایی با زیرساخت‌های کامل را آماده‌سازی و به متقاضیان تحویل دهیم.

صادق با تقدیر از مشاوران پروژه بیان کرد: دغدغه‌ سرزمینی مشاوران کاملاً مشهود و قابل ستایش است؛ به‌گونه‌ای که علاقه‌ آن‌ها به توسعه سرزمینی فراتر از بازگشت سرمایه است. از نظر آنان، بازگشت سرمایه یعنی شادی و سرافرازی مردم.

وی در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران استانی و ستادی پروژه اظهار داشت: تا پایان دولت چهاردهم، پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان به بهره‌برداری خواهد رسید.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
بهره‌برداری از ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن / تأمین بیش از ۵۰ درصد منابع مالی طرح
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برق گران شد
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکل افت ولتاژ با نصب و راه اندازی ۲۵ مگاوار خازن در استان قم
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
آخرین اخبار
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
بار کشور چین از طریق پاکستان و ایران منتقل می‌شود/ انعقاد قرارداد راه آهن رشت _ کاسپین تا یک ماه آینده در مسکو
برق گران شد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
ورودی سد‌های کشور ۴۱ درصد کاهش یافت+ جدول
آغاز عملیات قطعه اصلی کریدور شمال جنوب با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
تعیین تکلیف قیمت ۳۱ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکل افت ولتاژ با نصب و راه اندازی ۲۵ مگاوار خازن در استان قم
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت