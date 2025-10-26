رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی پس از انجام فرایند استخدام این گروه امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دغدغه‌ها و مطالبات مربیان کودکستان‌ها، به‌ویژه در زمینه رتبه‌بندی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده از سوی مربیان پیش‌دبستانی، موضوع رتبه‌بندی و چگونگی اجرای آن است. 

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک افزود: اجرای طرح رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی ارتباط مستقیمی با وضعیت استخدام و نحوه به‌کارگیری این همکاران دارد.

 به گفته شیخ‌الاسلام، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در صورتی که فرایند استخدام معلمان کودکستان‌ها انجام شود احتمال رتبه بندی این گروه از همکاران نیز وجود دارد.

برچسب ها: مربیان پیش دبستانی ، رتبه بندی معلمان
