باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- استاندار کردستان در پیامی از اهمیت جشنواره تئاتر خیابانی مریوان گفت و اظهار کرد: هنر، تجلی خلاقیت بشر برای پیشرفت همه‌جانبه‌ی جامعه است و تئاتر، هنری ژرف و پرمعنا برای نگریستن است؛ نگریستن به خویشتن، به جامعه و به همه‌ی آنچه در پیرامون ما می‌گذرد. تئاتر آینه‌ای است که با نگاهی تیزبین، اعماق جامعه را واکاوی می‌کند.

در ادامه پیام آرش زره تن لهونی آمده است: تئاتر خیابانی، شاخه‌ای پویا و مردم‌محور از این هنر اصیل است که در تعامل مستقیم با تماشاگر معنا می‌یابد. پرداختن به آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای ترویج ارزش‌هایی همچون شهروندمداری، وفاق، همدلی امیدوارانه، ایران‌دوستی و توسعه‌ی اخلاق، بر بستر این هنر دیرین، بسی پربار و اثرگذار است.

همچنین آمده است: مریوان، دیار ادب و هنر و محل همنوایی طبیعت و تمدن ایران، سال‌هاست میعادگاه رویداد بزرگ جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی است. اکنون نیز در هجدهمین دوره‌ی این رویداد، با پایداری در صلابت فرهنگی، به استقبال آثار فاخر و قدم‌های ارزشمند هنرمندان می‌رویم تا بار دیگر، با همدلی و هم‌افزایی مجموعه‌ی اداری، شهر مردمی و جامعه‌ی هنری استان، پیام مهمان‌نوازی و هنرپروری کردستان و مریوانِ زیبا را به گوش جهانیان برسانیم.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به مناسبت آغاز هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در پیامی اظهار کرد: در میان هیاهوی روزمرگی، تئاتر خیابانی در در استان با اصالت کردستان ودر شهر غرور و غیرت مریوان زیبا، چون نگینی درخشان، پیام‌آور امید و همدلی است. این هنر زنده و پویا، با تکیه بر توانایی بی‌نظیر خود در ایجاد نشاط و مشارکت، قلب‌ها را به یکدیگر پیوند می‌زند و فضایی سرشار از انرژی و اشتیاق می‌آفریند.

محمد مهدی احمدی ادامه داد: با افتخار و مسرتی وافر، آغاز هجدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را گرامی می‌داریم. رویداد هنری، که در دل طبیعت بکر و فرهنگ غنی مردمان مریوان جای گرفته، فرصتی بی‌نظیر برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این منطقه است. این جشنواره با تکیه برتوانمدی‌های برگزار کنندگان، هنرمندان و خادمین این سرزمین اهداف و چشم انداز‌های مهمی را دنبال میکند تا گامی استوار و پویا در راستای اعتلای هنر متعهد بردارد.

وی اضافه کرد: بی‌تردید، تئاتر خیابانی با درهم‌آمیزی این اهداف متعالی، نه تنها بر غنای فرهنگی جامعه می‌افزاید، که سهمی بسزا در ساختن آینده‌ای پرامید و سرشار از نشاط دارد و آینده‌ای که در آن، هنر نقشی بی‌بدیل در ترویج مهربانی، درک متقابل و پیشرفت پایدار ایفا می‌کند.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امیدواریم هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، نه تنها به عنوان یک رویداد هنری، بلکه به عنوان نمادی از همدلی، امید و پویایی در یاد‌ها بماند و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف متعالی هنر و فرهنگ ایران زمین بردارد.

طبق اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، اعضای هیات داوران بخش‌ آزاد و دیگرگونه‌های اجرایی هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

براین اساس، حمیدرضا نعیمی، الیکا عبدالرزاقی و میثم زندی به عنوان اعضای هیات داوران بخش آزاد و دگرگونه‌های اجرایی معرفی شدند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا از ۴ تا ۸ آبان ۱۴۰۴برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در حاشیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان برپا شده است و این نمایشگاه متشکل از ۳۰ غرفه بوده که ۱۵ غرفه آن شامل سوغات، تنقلات و خوراکی های مختلف شهرهای ایران و ۱۵ غرفه دیگر به صنایع دستی کردستان اختصاص داده شده است.

نمایشگاه از ۱ تا ۸ آبان هر روز از ساعت ۳ عصر تا پاسی از شب در محل مجتمع فرهنگی هنری مریوان برای بازدید شهروندان دایر خواهد بود.