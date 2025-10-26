با نزدیک شدن به فصل سرما، رئیس سازمان اورژانس کشور نسبت به افزایش نگران‌کننده موارد مسمومیت، به‌ویژه با گاز مونوکسید کربن هشدار داد و از مردم خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در یک برنامه تلویزیونی با ابراز نگرانی از افزایش موارد مسمومیت در ماه‌های اخیر، از مردم خواست در آستانه فصل سرما نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون آمار مسمومیت‌ها، به‌ویژه در زمینه گاز مونوکسید کربن، افزایش چشمگیری داشته است و مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان مسمومیت‌ها و فوتی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو تا سه برابر شده است؛ در حالی که هنوز وارد فصل سرد سال نشده‌ایم.

هشدار درباره مصرف قارچ‌های سمی در طبیعت

میعادفر با اشاره به اینکه نوع مسمومیت‌ها در طول سال متفاوت است، افزود: در اوایل سال معمولاً با مواردی از مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های سمی مواجه هستیم. از اسفندماه هر سال هشدار‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه آغاز می‌شود تا افرادی که به طبیعت می‌روند، در تشخیص قارچ‌های خوراکی و سمی دچار اشتباه نشوند.

رئیس اورژانس کشور در ادامه با اشاره به خطر مونوکسید کربن اظهار داشت: با وجود ارتقای سطح رفاه و دسترسی به وسایل گرمایشی ایمن‌تر، هنوز هم موارد متعددی از مسمومیت با این گاز گزارش می‌شود. امسال تاکنون ۱۱ مورد فوت ناشی از مونوکسید کربن ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها سه مورد فوتی داشتیم.

توصیه‌های ایمنی برای استفاده از وسایل گرمایشی

میعادفر با تأکید بر اینکه پیشگیری مهم‌ترین راهکار برای کاهش حوادث است، از مردم خواست چند نکته ساده را رعایت کنند تا از بروز مسمومیت‌ها جلوگیری شود و از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا بدون دودکش استفاده نکنند، مسیر دودکش‌ها را پیش از روشن کردن بخاری بررسی و از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنند، همچنین در فضا‌های بسته مانند چادر، خودرو یا کاروان از وسایل گازسوز استفاده نشود.

رئیس اورژانس کشور در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع یا خواب‌آلودگی، افراد باید فوراً محیط را ترک کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و پیشگیری، بهترین درمان است و با رعایت چند نکته ساده می‌توان از بروز بسیاری از مسمومیت‌ها و تلفات انسانی جلوگیری کرد.

