باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- در کنفرانس ملی مخابرات که با هدف توسعه و ارتقای فناوری‌های ارتباطی برگزار شد، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، از آغاز روند رسمی مهاجرت از زیرساخت‌های قدیمی مسی به فیبر نوری خبر داد.

وی این اقدام را «خاموش کردن تدریجی فناوری پیشین و ارتقای فناوری» توصیف کرد و گفت: «بعد از حدود ۹۰ سال، دور هم جمع شدیم تا این تغییر بنیادین را رقم بزنیم. این نقطه عطفی است که مردم ارتقای کیفیت ارتباطات را در زندگی خود احساس خواهند کرد.»

هاشمی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه ارتباطات، تأکید کرد: «این پروژه بزرگ ملی با میدان‌داری مخابرات و مشارکت همه فعالان حوزه فیبر نوری به ثمر خواهد رسید.»

وی با اشاره به اهمیت نگاه به گذشته برای تصمیم‌گیری‌های آینده گفت: «۱۰۰ سال پیش بستری برای ارتباطات کشور ایجاد شد و امروز بنایی برای صد سال آینده نهاده می‌شود، اما در مورد آینده باید با احتیاط صحبت کنیم.»

هاشمی همچنین به فناوری‌های نوظهوری مانند ارتباطات ماهواره‌ای و کوانتومی اشاره کرد که می‌توانند تغییرات بالقوه‌ای در عرصه ارتباطات ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات محور دیگر برنامه‌ها را وفاق ملی عنوان کرد و گفت: «در دولت چهاردهم، وفاق نه تنها در شعار بلکه در عمل پیگیری می‌شود. وفاق به معنای کنار گذاشتن اختلافات نیست، بلکه تضمین می‌کند که اقدامات ضد رقابت و انحصار انجام نشود.»

وی با اشاره به اهمیت کاهش مصرف انرژی، افزود: «ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری، مطابق مطالعات، به عنوان ارتباطات سبز شناخته می‌شود و هم کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد و هم مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. رضایت مردم و مشتریان نیز محور اصلی تمام تلاش‌ها است.»