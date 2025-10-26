مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: میانگین اقلام داروی تجویز شده در تهران ۴.۲ و در سطح کشور حدود ۴.۳ قلم در هر نسخه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد غلام نژاد رئیس بیمه سلامت استان تهران در نشست خبری گفت:میانگین اقلام تجویز شده دارو در تهران ۴.۲ و در سطح کشور حدود ۴.۳ قلم در هر نسخه است. یکی از اهداف سیستم پیشگیری جلوگیری از ارائه خدمات القایی در کشور است.

به گفته وی میزان آزمایش های تجویز شده در کشور ۱۳.۵ قلم و در تهران ۱۶.۴ برای پزشکان عمومی است و به طور میانگین ۱۴.۹ آزمایش هم توسط متخصصان در تهران تجویز می شود. 

مدیر بیمه سلامت استان تهران بیان کرد: برای هر بیماری نباید آزمایش های مختلف و متعددی نوشته شود و برای پاسداری منابع بیمه ای باید هزینه ها را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا تعداد اقلام تجویزی توسط یک پزشک با پزشک هم سطح خودش مقایسه شود و هشدارهای لازم داده خواهد شد. 

او تاکید کرد: سیستم پیشگیری از ایجاد خدمات القایی جلوگیری خواهد کرد. معاونت پیشگیری در سازمان بیمه سلامت شکل گرفته است. 

غلام نژاد بیان کرد: برخی ها تخلف کرده و داروهای گران قیمت را بی دلیل تجویز می کنند که بار مالی زیادی را بر سیستم بیمه ای تحمیل می کند. اقدامات قانونی در این خصوص انجام می شود.

وی ادامه داد: سیستم بیمه پشتیبان سیستم بهداشت و نظام سلامت است.سیستم سلامت سهم بزرگی در ارتقای بهداشت و پیشگیری در جامعه دارد.

غلام نژاد ادامه داد: مطالبات داروخانه ها در بحث دارو تا بهمن ۱۴۰۳ پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۱ همت بابت مطالبات بخش دانشگاهی پرداخت شده است. 

وی افزود: اکنون ۵ دهک اول جامعه رایگان بیمه شده اند  و جمعیتی در حدود ۳.۸ میلیون نفر رایگان تحت پوشش بیمه سلامت در استان تهران هستند.

رئیس بیمه سلامت استان تهران گفت: جمعیت کشور در حال سالمندی است و سند سالمندی در سال ۱۳۹۹ تدوین شده است. اکنون نرخ باروری به ۱.۶ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: اکنون حدود ۹ میلیون سالمند در ایران داریم و پیش بینی شده تا سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۰ میلیون سالمند در کشور خواهیم داشت.الان در ۳۵۴ محله حدود ۴ هزار سالمند شناسایی شده است.

غلام نژاد تصریح کرد: درحوزه ناباروری در حدود ۱۹۰۰۰ نفر نشان دار شده اند. بیش از ۱۱۳۰ میلیارد تومان در حوزه باروری هزینه پرداخت شده است و در زمینه تامین هزینه درمان ناباروری حدود ۶۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اکنون  بیش از ۹۰ درصد از نسخه ها به صورت الکترونیکی تجویز می شود و برای مواقع خاص مانند قطعی سیستم و حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه نسخه های کاغذی نیز مورد قبول واقع شده است.

 

تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان