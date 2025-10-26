باشگاه خبرنگاران جوان ـ سفر زیارتی عمره مفرده از سال گذشته و پس از وقفه حدودا ۱۰ساله از سرگیری شد؛ سازمان حج وزیارت و بعثه مقام معظم رهبری در راستای خدمت رسانی مطلوب به معتمرین تمامی تلاش خود را متوجه رضایتمندی عزیزان و اهتمام به اقشار و سلایق مختلف مطابق موازین و دستورالعمل‌ها نمودند که در این راستا به برخی اقدامات اجرایی و دانستنی‌ها اشاره می‌شود؛ دست اندرکاران حوزه عمره سعی کرده‌اند به منظور کسب رضایت و حفظ شآن و جایگاه زایرین و فراهم نمودن زمینه مناسب برای انجام مناسک عمره خدمات مناسب و استانداردی در حوزه‌های مسکن صرفا در شهر‌های مدینه منوره و مکه مکرمه و تغذیه فراهم نماید و در این راستا گرو ههای قیمتی متفاوت و تنوع در بسته‌های سفر را در نظر گرفته‌اند.

در مرحله برنامه ریزی سفر زیارتی عمره مفرده، با نظارت کامل سازمان حج و زیارت دست اندرکاران این حوزه با ارائه خدمات در حوزه مسکن در مکه و مدینه در گروه‌های قیمتی مختلف، حداقل ۳۰ وعده اصلی غذایی در حوزه تغذیه، بلیط هواپیما در رفت و برگشت، انتقال با قطار بین مکه و مدینه و بالعکس، نقل درون شهری و انتقال به حرم در مکه، خدمات پزشکی، پوشش بیمه‌ای مناسب، خدمات فرهنگی و آموزشی قبل و حین سفر، زیارت دوره در مدینه و مکه و... در طول ۱۰ روزه سفر، با مدیریت صحیح هزینه‌ها توانسته‌اند علیرغم نوسانات ارزی و وجود سایر موانع و با دقت در مرحله انعقاد قرارداد‌های تامین خدمات هزینه تمام شده عمره را در میانگین ۶۳ میلیون تومان مدیریت نماید و علیرغم اینکه حدود نیمی از هزینه سفر زیارتی عمره به تامین پرواز و روادید زائران تعلق می‌گیرد با ایجاد شرایط رقابتی در این حوزه، به منظور پاسخگویی به میزان بیشتری از متقاضیان این سفر معنوی، ضمن حفظ کیفیت، هزینه‌ها مدیریت شود.

اسکان یکی دیگر از بخش‌های مهم در حوزه خدمات دهی در این سفر می‌باشد که سعی شده در این خصوص نیز با توجه به تنوع تقاضا‌ها و وجود سلایق مختلف، خواسته‌های به حق متقاضیان در نظر گرفته شود و بسته‌های مختلف با گروه‌های قیمتی متفاوت در نظر گرفته شود.

در سفر زیارتی عمره مفرده سعی شده هزینه این سفر مطابق خواست متقاضیان، متنوع و مدیریت شده باشد تا همه اقشار از این سفر معنوی بهره‌مند شوند و با وجود خدمات متنوع و لحاظ مدت زمان اقامت و در قیاس با سایر سفر‌ها مناسب گردد.

یکی دیگر از خدمات که با سلامت زایرین پیوند خورده و مورد دقت و توجه است، خدمات تغذیه است که در این دوره با تغییر در فرایند تامین آن موجبات رضایتمندی حداکثری زائران را فراهم کرده است.

خدمات نقل اعم از نقل هوایی، درون شهری و ریلی از جمله خدماتی است که به منظور کاهش خستگی سفر و فراهم شدن زمینه برای بهره مندی بیشتر معنوی و انجام با نشاط مناسک عمره، مورد توجه در برنامه ریزی است که در دوره جاری نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است به عنوان نمونه در این دوره پرواز‌ها به دو شهر جده و مدینه صورت می‌گیرد یعنی برخی زایران مدینه قبل و برخی مدینه بعد محسوب می‌شوند و انتقال کلیه زائرین بین مدینه منوره و مکه مکرمه با قطار سریع السیر صورت می‌گیرد و این خدمات شایسته نیز برای زایران عمره مفرده فراهم شده است.

کاهش نیرو‌های ستادی در بخش‌های مختلف و از طرفی کاسته نشدن از کیفیت خدمات از جمله دیگر دستاورد‌های در این دوره می‌باشد.

این خدمات و اقدامات قابل توجه که متناسب با خواست زایران و براساس آسیب شناسی‌ها صورت گرفته موجب رضایتمندی زایران گردیده است.

سازمان حج وزیارت به عنوان متولی امور حج و زیارت و نظارت بر ساماندهی سفر‌ها از جمله عمره مفرده باید تمامی سلایق و خواسته ها‌ی اقشار جامعه را در نظر بگیرد و براساس این اصل کلی نسبت به تدوین بسته‌های متنوع که عمده تفاوت آنها در هتل محل اسکان می‌باشد، اقدام نماید.

در برنامه ریزی سفر زیارتی عمره مفرده خدمات و امکانات صرفا برای اقامت در دو شهر مدینه منوره و مکه مکرمه در نظر گرفته شده تا زائرین از فضای سرزمین وحی بهره ببرند و برنامه‌های فرهنگی ارائه شده نیز به کلیه زائران با حضور روحانی کاروان یکسان است و هدف متقاضیان تشرف به سفر زیارتی عمره بعد از سال‌ها انتظار صرفا موضوع انجام مناسک، زیارت، کسب فیض، معرفت و افزایش معنویت است که این مهم مورد اهتمام جدی و هدف نهایی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج وزیارت محسوب می‌شود و برنامه‌های فرهنگی، زیارات دوره، انجام مناسک در طول اقامت و کسب آرامش روحی بر همین روند شکل می‌گیرد و همواره روحانی کاروان، مدیر کاروان و سایر دست اندرکاران برای تحقق این مهم در کنار معتمرین عزیز حضور دارند.

منبع: حج و زیارت