باشگاهخبرنگاران جوان؛ سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در نخستین نشست هماندیشی سرمایهگذاری در صنعت گاز که روز شنبه ۳ آبانماه با حضور فعالان این عرصه در ساختمان ستاد شرکت ملی گاز برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: اکنون زمانی است که همه بهخوبی میدانیم عبور موفق از چالشهای پیشِ رو، تنها با مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: این روزها زیاد شنیده میشود که کشور با ناترازی گاز مواجه است؛ اما واقعیت این است که ما با کمبود گاز روبهرو نیستیم، بلکه با مصرف غیرمنطقی و وابستگی بیش از اندازه به گاز طبیعی مواجهایم.
توکلی با بیان اینکه تقریباً همه بخشهای اقتصادی و صنعتی ما، از جمله نیروگاهها، به گاز وابستهاند، گفت: این امر به حدی است که در حال حاضر بین ۸۰ تا ۸۳ درصد از سوخت نیروگاههای حرارتی کشور از گاز طبیعی تأمین میشود، در حالیکه میانگین جهانی این رقم تنها حدود ۲۳ درصد است؛ بنابراین مسئله اصلی ما ناترازی نیست، بلکه بیشترازی در مصرف گاز است!
به گفته توکلی، اگر این وابستگی اصلاح و مصرف گاز بهینه شود، بیشک ناترازی مطرح شده برطرف و گاز در بخشهای اولویتدار و پیشران توسعه کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: بسیاری از حضار این جلسه تجربههای ارزشمندی در زمینه سرمایهگذاری و توسعه کشور دارند که قابل احترام و تقدیر است. هدف ما از برگزاری این نشست، ایجاد گفتوگوی مستقیم و استفاده از تجربه شما بزرگواران برای توسعه صنعت گاز و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.
وی ضمن ارائه تصویری از ظرفیتها و زیرساختهای شرکت ملی گاز ایران گفت: این شرکت هماکنون دارای ۳۵۱ توربوکمپرسور، بیش از ۴۰ هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی، نزدیک به ۴۷۰ هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، ۹۵ ایستگاه تقویت فشار، ۶۲ مرکز بهرهبرداری خط لوله و ۲۰ پالایشگاه فعال است.
توکلی در ادامه افزود: همچنین بیش از ۳۱ میلیون مشترک داریم که سهم گاز مصرفی آنها در نیروگاهها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، صنایع بین ۳۰ تا ۳۶ درصد، بخش خانگی بین ۲۲ تا ۲۶ درصد و حملونقل و عمومی نیز بین ۴ تا ۷ درصد است. این آمار نشان میدهد که اگر در بخشهای صنعت و نیروگاهی مدیریت بهینهای داشته باشیم، ظرفیت بالقوه گاز در نقاط مولد کشور بیشتر قابل استفاده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره اهمیت سرمایهگذاری اظهار داشت: امروز سرمایهگذاری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است. با توجه به نسبت بودجه عمرانی و جاری کشور، بزرگترین نقش در توسعه کشور بر دوش بخش خصوصی است. ما در شرکت ملی گاز بستههای سرمایهگذاری طراحی کردهایم که امکان مدیریت ریسک مشترک برای سرمایهگذار و شرکت را فراهم میکند تا اطمینان از بازدهی و امنیت سرمایهگذاری افزایش یابد.
وی با اشاره به تجربیات گذشته شرکت در مکانیزمهای مختلف سرمایهگذاری، افزود: برخی تجربیات پیشین ناتمام یا ناقص بوده، اما چراغ راه آینده ما خواهد بود. از شما بزرگواران انتظار داریم در مراحل توجیهی و اجرایی، همکاری کنید تا اسناد و قراردادها، دقیق، کامل و اثرـبخش تدوین شوند. هدف این است که سرمایهگذاریها برای همه طرفها سودآور و برای صنعت گاز کشور راهگشا باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز در بخش دیگری از سخنان خود، به دستاوردهای اخیر شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد و توضیح داد: از جمله اقدامات موفق میتوان به طرح همیار گاز با آموزش و پرورش، گواهی صرفهجویی انرژی و … اشاره کرد. همچنین در بخش خانگی با اجرای طرح جایگزینی بخاریهای راندمان بالا، قرارداد یک میلیون و ۷۲۵ هزار دستگاه منعقد شده و نصب ۳۰۰ هزار بخاری تا پایان سال نیز، در دستور کار است.
توکلی در پایان، با بیان اینکه این نشست فرصت کاشت بذرهای توسعه است، تصریح کرد: هر سرمایهگذاری، هر مشارکت و هر تجربه، میتواند به یک نهال و سپس به درخت تنومند تبدیل شود. حضور شما در این جلسه، سرمایه فکری و عملیاتی ارزشمندی برای آینده صنعت گاز کشور است و امیدواریم بتوانیم با مشارکت و همفکری، مسیر توسعه پایدار ایران عزیز را هموار کنیم.