باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته دهم لالیگا اسپانیا فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ امروز از ساعت ۱۸:۴۵ تیم فوتبال رئال مادرید میزبان رقیب دیرینه و سرسخت خود بارسلونا است. رقابتی که میلیون‌ها نفر از علاقمندان فوتبال در سراسر جهان آن را تماشا خواهند کرد.

رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر جدول لالیگا قرار دارد و با امتیاز میزبانی می‌خواهد با کسب پیروزی فاصله اش را با بارسلونا که با ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار دارد را به ۵ امتیاز برسند تا حاشیه‌ای امنی در صدر جدول برای خود ایجاد کند.

در سوی مقابل شاگردان هانسی فلیک در صورت پیروزی می‌توانند با یک امتیاز بیشتر از کهکشانی‌ها در صدر جدول قرار بگیرند.

رئالی‌ها فصل گذشته عملکردی ضعیف مقابل بارسایی‌ها داشتند و پنج بار متوالی شکست خوردند و امشب ژابی آلونسو می‌خواهد با تیمش پیروز شود تا ضمن گرفتن انتقام اولین پیروزی در ال کلاسیکو به عنوان سرمربی را نیز تجربه کند.

بارسلونا که فصل گذشته قهرمان سه‌گانه داخلی اسپانیا شد، تحت هدایت هانسی فلیک همچنان به عنوان یکی از قدرتمندترین تیم‌های اروپا شناخته می‌شود. آنها پس از یک شکست سنگین ۴ - ۱ برابر سویا، به خوبی از بحران عبور کرده و در آخرین دیدار خود در لالیگا، ژیرونا را ۲ - ۱ شکست دادند. بارسا سپس در لیگ قهرمانان المپیاکوس را با نتیجه ۶ - ۱ در هم کوبید. البته هانسی فلیک در حالی پا به مادرید گذاشته است که ستارگان مطرحی همچون رافینیا، روبرت لواندوفسکی و دنی اولمو را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد تا امیدهایش در خط حمله به فرمین لوپز، مارکوس رشفورد احیا شده در بارسلونا و لامینه یامال باشد البته با وجود همین سه بازیکن هجومی نیز خط دفاعی رئال بازی سختی را در پیش رو خواهد داشت.

رئال مادرید و بارسلونا تاکنون ۲۶۱ بازی رسمی مقابل یکدیگر انجام داده‌اند. از این میان ۱۰۵ برد سهم رئال مادرید شده، ۱۰۴ بازی با پیروزی بارسلونا به پایان رسیده است و ۵۲ بازی نیز به تساوی منجر شده است. کهکشانی‌ها در آمار گلزنی نیز ۴۴۰ بار در برابر ۴۳۵ گل آمار بهتری از بارسلونا در تاریخچه رویارویی هایشان ثبت کرده‌اند.

جدای از این آمار، ۳۹ ال کلاسیکو هم جزو آمار بازی‌های دوستانه محسوب می‌شوند، جایی که بارسلونا ۲۳ برد کسب کرده، ۱۱ بازی مساوی شده و ۵ برد هم سهم رئال مادرید شده است.

رئالی‌ها در بازی پیش رو چشم امیدشان به ستاره فرانسوی شان کیلیان امباپه است تا در خط حمله درخشان ظاهر شود و تیمش را به پیروزی برساند. او در ۸ بازی مقابل بارسلونا ۱۱ گل به ثمر رسانده است، شامل ۵ گل در ۴ ال کلاسیکو و در عین حال هنوز برای کسب اولین پیروزی تلاش می‌کند. هیچ تیم غیر فرانسوی‌ای اندازه بارسا از امباپه گل دریافت نکرده است.

ژابی آلونسو با هدف شکستن طلسم اولین ال کلاسیکو‌های سرمربیان رئال مادرید خواهد بود. ۷ سرمربی از ۸ سرمربی اخیر رئال مادرید، اولین ال کلاسیکوی لالیگایی خودشان را باخته‌اند. تنها استثنا؛زین الدین زیدان و تیمش در آوریل ۲۰۱۶، بارسا را در نیوکمپ ۲ - ۱ شکست دادند. رئال مادرید ۷ مورد از ۱۱ جدال لالیگایی آخر مقابل بارسلونا را با پیروزی تمام کرده است و این مورد می‌تواند انگیزه پیروزی را در رئالی‌ها افزایش دهد.

از بین ۱۱ بازی آخر بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا، هیچ مسابقه‌ای با نتیجه تساوی تمام نشده است. این طولانی‌ترین دوران بدون تساوی ال کلاسیکو از بازه زمانی ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ است، زمانی که طی ۱۸ بازی متوالی، ۱۰ برد نصیب رئال مادرید شد و ۸ برد هم برای بارسا رقم خورد.

تقابل امشب ۲ تیم را سزار سوتو گرادو قضاوت خواهد کرد.