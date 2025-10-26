باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه بررسی زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان اردبیل بر توسعه و تکمیل زیر ساخت‌های کشاورزی در شهرستان اردبیل تاکید کرد و گفت: دراین راستا از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده و حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران انجام می‌شود.

او با اشاره به اینکه شهرستان اردبیل قطب کشاورزی است و سالانه بیش از ۱۴هزارهکتار اراضی شهرستان زیر کشت سیب زمینی می‌رود و ضرورت توسعه سردخانه درشهرستان وجود دارد.

فرماندار اردبیل گفت:در حال حاضر تعدادی سردخانه بالای صفر سیب زمینی با ظرفیت ۶۵هزار تن با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احداث است و تکمیل این سردخانه‌ها در زمان مقرر به بهره برداری می‌رسد.

او افزود: نیاز است در شهرستان اردبیل سردخانه‌های سیب زمینی با ظرفیت بیش از ۷۰هزارتن احداث شود که زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم و بامشارکت سرمایه گذاران در مدت زمان مشخص اجرایی می‌شود وبخشداران ودهیاران هم در این راستا باید اهتمام ویژه داشته باشند