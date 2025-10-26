باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ابوالفضل طهماسبی، مدیر پخش رادیو اقتصاد در شبکه خبر به تشریح برنامه‌های این شبکه پرداخت و گفت: ۲۹ مهر سالگرد تاسیس شبکه رادیویی اقتصاد بود، که این شبکه در آن روز هجده ساله شد. با توجه به تحولات جامعه ضرورت بر آن بود تا یک شبکه رادیویی تخصصی با عنوان اقتصاد در رسانه ملی راه‌اندازی شود. الحمدالله این شبکه بعد از هجده سال به بلوغ و شکوفایی رسیده است.

طهماسبی در ادامه به معرفی یکی از تازه‌ترین تولیدات این شبکه پرداخت و افزود: یکی از برنامه‌های جدید رادیو اقتصاد برنامه «سکه صبح» است که با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و اطلاع‌رسانی اقتصادی طراحی شده است. در بخش‌های مختلف این برنامه تلاش می‌شود تا آموزش‌های متنوعی به مخاطبان ارائه شود.

مدیر پخش رادیو اقتصاد با اشاره به بخش‌های متنوع این برنامه گفت: بخش «باهوش باشید» به موضوع هوش مصنوعی و کاربرد آن در کسب‌وکار‌ها می‌پردازد. همچنین در بخش مستند «همپا تا قله‌ها» کارآفرینان موفق کشور معرفی می‌شوند که با ایده و تلاش خود کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده‌اند. بخش دیگر برنامه نیز با عنوان «اقتصاد جهان» به مرور و تحلیل رویداد‌های اقتصادی بین‌المللی اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: در این شبکه تلاش داریم ارتباط مستمر و مؤثری با مخاطبان برقرار کنیم، دغدغه‌ها و مسائل آنها را رصد کنیم و در صورت نیاز، چه در قالب مطالبه‌گری و چه از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی به آنها بپردازیم.

طهماسبی در پاسخ به سؤالی درباره سیاست‌گذاری شبکه در سایر برنامه‌ها برای پرداختن به اقتصاد نوین گفت: بله، با مدیریت دقیق آقای صالحی، مدیر شبکه اقتصاد در کنداکتور پخش برای همه موضوعات مورد نیاز مخاطبان برنامه‌ریزی شده است. به‌عنوان مثال، در حوزه کسب‌وکار دیجیتال برنامه «بارکد» روز‌های پنج‌شنبه پخش می‌شود و در زمینه هوش مصنوعی نیز برنامه «هوشیار» به بررسی تازه‌ترین تحولات جهانی این حوزه می‌پردازد.