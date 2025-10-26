معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در چارچوب سیاست همسایگی این کشور، روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ برای مذاکره با مقامات افغانستان وارد کابل شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در چارچوب سیاست همسایگی این کشور، روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ برای مذاکره با مقامات افغانستان وارد کابل شد.

هدف از این سفر، گفت‌وگو در مورد همکاری‌های مرزی، مسائل آبی و قضایی میان دو کشور اعلام شده است. غریب‌آبادی در بدو ورود تأکید کرد که این سفر در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه گفت‌وگو و احترام متقابل بنا شده، انجام شده است.

برنامه‌های او شامل برگزاری نشست با مسئولان وزارت خارجه و نهادهای اجرایی و قضایی افغانستان است. وی خاطرنشان کرد که حل چالش‌های مرزی و مسائل فنی از طریق مسیرهای دیپلماتیک و تأکید بر مدیریت منابع آبی مشترک از اولویت‌های این مذاکرات است.

سفر کاظم غریب‌آبادی به کابل، نشان‌دهنده تداوم سیاست همسایگی ایران و تمرکز بر حل مسائل عملی و فوری مانند همکاری‌های مرزی و آبی با افغانستان است.

سفر عراقچی به افغانستان
بقایی:
سیاست ایران در قبال افغانستان تغییر نکرده است
اتباع، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر محور دیدار مقامات ایران و طالبان
