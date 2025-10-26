باشگاه خبرنگاران جوان - معجزه صبر و امید در مرکز درمان ناباروری حضرت فاطمه زهرا (س) بابل محقق شد و دوقلوهای "برسام و مهرسام" پس از ۶ سال فریز بودن جنینها و ۱۳ سال انتظار والدین، پا به عرصه وجود گذاشتند.
خانم مهتاب غلامنژاد، مادر دوقلوها با بیان مسیر دشوار ۱۳ ساله برای بارداری گفت: پس از دو بار IVF ناموفق، جنینهایم ۶ سال در این مرکز فریز بودند که با پیگیری کادر درمان، موفق به بارداری شدم و امروز دو پسرم سالم به دنیا آمدند.
دکتر صدیقه اسماعیلزاده رئیس مرکز درمان ناباروری حضرت فاطمه زهرا (س) بابل با اشاره به تولد ۳۰۰۰ کودک در این مرکز ،گفت: این زوج پس از انتقالهای ناموفق جنین ناامید شده بودند، اما با فریز جنینها و پیگیری مجدد، شاهد تولد سالم دوقلوها بودیم.
او افزود: این مرکز از سال ۱۳۷۱ با حمایت خیر مرحوم محمدمهدی کابلی تأسیس شده و با داشتن بیش از ۲۳ هزار پرونده، به قطب درمان ناباروری شمال کشور تبدیل شده است.
دکتر اسماعیلزاده گفت: مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا (س) بابل جزء مراکز صاحبنام در بین مراکز ناباروری در سطح کشور میباشد که سالیانه پذیرای زوجهای نابارور از اقصی نقاط کشور بهویژه استانهای همجوار گلستان، تهران، گیلان، سمنان و... میباشد.
