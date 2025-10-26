باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از دلاورمردان دوران دفاع مقدس را به مردم شریف استان فارس و به‌ویژه خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم.

این مادر فداکار و اسوه صبر و ایستادگی در سایه ایمان و اعتقاد راسخ به آموزه‌های دینی، فرزندانی مجاهد پرورش و برای دفاع از استقلال و کیان کشور با اخلاص تقدیم نمود و نام و یادی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس برجا گذاشت.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»