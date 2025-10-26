نماینده تنیس روی میز کشورمان نخستین بازی خود در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ را با پیروزی پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین فرجی نماینده تنیس روی میز پسران در نخستین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ به مصاف حریف مغولستانی رفت و سه برصفر پیروز شد.

در ست اول با نتیجه ۱۱ بر ۳، ست دوم با نتیجه ۱۱ بر ۲ و در ست سوم با نتیجه ۱۱ بر ۲ موفق به پیروزی شد.

مبین امیری دیگر نماینده تنیس روی میز پسران کشورمان در در نخستین بازی به مصاف حریفی از کشور فیلیپین رفت. او ست اول را با نتیجه ۱۱ بر  ۵ به حریف خود واگذار کرد اما در ادامه و در ست‌های بعدی با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۴ بر ۱۲ و ۱۱ بر ۹ توانست پیروز میدان شود.

مبین امیری

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن نظاره گر رقابت ورزشکاران تنیس روی میز کشورمان بودند.

خسروی وفا و علی نژاد

