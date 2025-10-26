نبرد مداوم با آب و آهن در اعماق خلیج فارس برای پایداری شریان انرژی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان ، حمیدرضا بنیاسدی مدیر منطقه شش با حضور در محل اجرای عملیات اسپنگذاری (ایمنسازی) خط لوله ۱۲ اینچ زیر دریا در خلیج فارس، از تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی در این پروژه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه منطقه شش عملیات انتقال گاز بهدلیل گستره فعالیت خود در بستر خلیج فارس و مسئولیت نگهداری از خط لوله ۱۲ اینچ قشم – بندرعباس جایگاهی منحصربهفرد در میان مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران دارد، گفت:
در این پهنه آبی، جایی که آب و آهن در هم میآمیزند، مهندسی، تخصص و ایثار در کنار هم بهکار گرفته میشوند تا تپش پاکترین انرژی کشور در رگهای فلزی زیر دریا تداوم یابد.
بنیاسدی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر، کنترل خوردگی، ایمنسازی بستر و رعایت دستورالعملهای ایمنی در تمامی عملیاتهای دریایی افزود:منطقه شش عملیات انتقال گاز با تکیه بر دانش فنی روز، تجهیزات تخصصی و تلاش نیروهای خستگیناپذیر، در خط مقدم صیانت از شریانهای حیاتی انرژی کشور ایستاده است.
شایان ذکر است خط ۱۲ اینچ انتقال گاز به طول ۲۵۰۰ متر در بستر خلیج فارس، وظیفه انتقال گاز از جزیره قشم به سرزمین اصلی و بالعکس را برعهده دارد و از زیرساختهای راهبردی انتقال گاز کشور بهشمار میرود.
منبع:روابطعمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز