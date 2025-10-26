باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سومین سالگرد شهدای ترور + فیلم

سومین سالگرد شهدای حمله تروریستی در حرم شاهچراغ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهدای حادثه تروریستی در حرم احمد بن موسی علیه السلام برگزار شد. در این مراسم یاد و خاطره شهدای این حادثه گرامی داشته شد.

 

