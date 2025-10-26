فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موبایل و ترانس برق در سطح شهر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ حمید نوری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موبایل و ترانس برق در سطح شهر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت .

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان و کلانتری۱۳ با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی یک باند ۴ نفره سارق مسلح را شناسایی که در عملیاتی منسجم و غافلگیر کننده در مخفیگاهشان دستگیر و ۲ قبضه اسلحه همراه مهمات، شوکر، گوشی تلفن همراه، تعدادی کارت سوخت و پلاک خودرو و نیز یک دستگاه خودرو ۴۰۵ و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی از متهمان کشف و به کلانتری دلالت گردیدند.

سرهنگ نوری در ادامه تصریح کرد: متهمان دستگیر شده که دارای سوابق متعددی می باشند پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان در پایان از همشهریان خواست با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.

منبع فراجا