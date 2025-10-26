فرماندار اردبیل گفت: امسال دو روستا بازار درشهرستان اردبیل راه اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه‌ای با مدیر تعاون روستایی شهرستان اردبیل گفت:در حال حاضر دو روستا بازار در شهرستان اردبیل فعال است و طی امسال دو روستا بازار دیگر درشهرستان اردبیل راه اندازی می‌شود.

او افزود: باید دسترسی این روستابازار‌ها به مردم راحت باشد تا بتوانند کالا‌های ضروری ومورد نیاز خودرا تامین کنند.

فرماندار اردبیل گفت: تعاون روستایی باید درخدمات دهی به روستاییان اهتمام ویژه داشته باشد و جلب رضایت روستاییان هم مبنای کار باشد.

قلندری از برنامه ریزی برای راه اندازی بازار ماهی فروشان در اردبیل خبرداد و افزود:این بازار به زودی باهمت دستگاه‌های مربوطه در شهر اردبیل راه اندازی می‌شود.

