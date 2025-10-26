شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز به دلایل مختلفی از جمله مشکلات در تولید و ارسال دعوتنامه تحویل شده است. این در حالی است که خریداران در موعد مقرر پیش پرداخت مورد نظر را پرداخت کردند.

و این تأخیر طولانی مدت پیش آمده در ارسال دعوتنامه تحویل خودرو‌های ساینا دوگانه‌سوز خود مشتریان را چشم انتظار گذاشته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

اینجانب در پیش فروش آذر ماه ۱۴۰۳ از شرکت سایپا خودروی ساینا دوگانه سوز خریداری کردم؛ که موعد تحویل ۱۴۰۴ هفته چهارم شهریور هست، اما نه تنها دراین تاریخ خودرو تحویل نگرفتم؛ بلکه دعوتنامه تکمیل وجه برای دوگانه هم نیامده با شرکت تماس گرفتم به من گفتند قطعه ندارم اگه قطعه ندارند چرا دوباره ثبت نام می‌کنند لطفا پیگیری کنید پول ما حدودا ۱۱ ماه هست که دست شرکت است، اما خودرو تحویل نمی‌هند.