تصاویر جدیدی از لحظه‌های آرام یک قلاده پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو، توسط یکی از محیط‌بانان این منطقه ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه برومندفر، رئیس پارک ملی بمو، اظهار کرد: تصاویر جدید، کم‌نظیر و باکیفیت از یک قلاده پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو، توسط یکی از محیط‌بانان این منطقه ثبت شد.

او ادامه داد: این فیلم کوتاه که پلنگ را در کمال آرامش و امنیت در زیستگاه طبیعی خود نشان می‌دهد، گواهی بر اثربخشی اقدامات حفاظتی در این عرصه باارزش ملی است.

رئیس پارک ملی بمو، تصریح کرد: ثبت این تصاویر، نتیجه مستقیم تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و افزایش ضریب امنیتی در مناطق تحت مدیریت است.

او گفت: پلنگ ایرانی به‌عنوان یک گونه کلیدی و در راس هرم غذایی، شاخص سلامت اکوسیستم محسوب می‌شود. مشاهده و ثبت چنین تصاویری، امید‌ها را برای حفظ این گونه باارزش افزایش می‌دهد.

برومندفر از پیمان خوبکار، محیط‌بان مستقر در پارک ملی بمو که موفق به ثبت این تصاویر شده است، تقدیر کرد.

پارک ملی بمو یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود و پیگیری برنامه‌های منظم پایش و حفاظت فیزیکی در آن ادامه دارد.

این پارک در ۱۰ کیلومتری شیراز قرار دارد و علاوه بر پلنگ، زیستگاه جانورانی همچون آهو، قوچ و میش، بز و پازن و پرندگانی همچون عقاب طلایی است، همچنین کفتار، گربه جنگلی، گربه وحشی و جغد کوچک و شاه بوف از دیگر حیوانات این منطقه به شمار می‌روند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست فارس

