باشگاه خبرنگاران جوان _ در گامی تازه برای گسترش تعاملات علمی و تربیتی میان حوزههای علمیه و نظام آموزشی کشور، صبح امروز یکشنبه چهارم آبان ماه در حکمی مشترک از سوی آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی بهشتی، بهعنوان «مشاور وزیر» و «دبیر ستاد همکاری حوزههای علمیه و وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.
این انتصاب در راستای تحول، تقویت و توسعه پیوند علمی، فرهنگی و آموزشی میان دو نهاد مهم تربیتی کشور انجام گرفته است.
ستاد همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش حدود دو دهه پیش با هدف همافزایی علمی و فرهنگی میان حوزه و نظام آموزشی کشور تشکیل شد و تاکنون منشأ خدمات گستردهای در زمینههای تربیتی، فرهنگی و علمی در سطح ملی بوده است.
گفتنی است، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی بهشتی، فارغ التحصیل دانشگاه ادیان ومذاهب، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه، صاحب چندین اثر علمی شامل کتب و مقالات و پیش از این رئیس ستاد اقامه نماز استان تهران بوده است.
منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم