حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی با حکم مشترک مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر آموزش و پرورش به عنوان دبیر جدید ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در گامی تازه برای گسترش تعاملات علمی و تربیتی میان حوزه‌های علمیه و نظام آموزشی کشور، صبح امروز یکشنبه چهارم آبان ماه در حکمی مشترک از سوی آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی بهشتی، به‌عنوان «مشاور وزیر» و «دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد. 

این انتصاب در راستای تحول، تقویت و توسعه پیوند علمی، فرهنگی و آموزشی میان دو نهاد مهم تربیتی کشور انجام گرفته است. 

ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش حدود دو دهه پیش با هدف هم‌افزایی علمی و فرهنگی میان حوزه و نظام آموزشی کشور تشکیل شد و تاکنون منشأ خدمات گسترده‌ای در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی و علمی در سطح ملی بوده است. 

گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی بهشتی، فارغ التحصیل دانشگاه ادیان ومذاهب، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه، صاحب چندین اثر علمی شامل کتب و مقالات و پیش از این رئیس ستاد اقامه نماز استان تهران بوده است.

منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

برچسب ها: آموزش و پرورش ، حوزه علمیه
خبرهای مرتبط
دومین همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت به کار خود پایان داد
قهرمان پروری در کشور از بستر مساجد آغاز شد
آیت‌الله جوادی‌آملی:
کاهش‌ گرانی ها هم جهاد در راه خداست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بافت تاریخی قم؛ جایی که ضوابط، زندگی را به حاشیه می‌رانند
بهره برداری از فرودگاه قم تا دو سال آینده
۱۵ زندانی جرایم غیرعمد از محل موقوفات قم آزاد شدند
دبیر جدید ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش معرفی شد
افزایش پوشش بیمه‌ای و خدمات الکترونیک در بیمه سلامت قم
آخرین اخبار
افزایش پوشش بیمه‌ای و خدمات الکترونیک در بیمه سلامت قم
دبیر جدید ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش معرفی شد
بهره برداری از فرودگاه قم تا دو سال آینده
۱۵ زندانی جرایم غیرعمد از محل موقوفات قم آزاد شدند
بافت تاریخی قم؛ جایی که ضوابط، زندگی را به حاشیه می‌رانند
هشدار برای تله‌های پیامکی به نام انتقال حساب‌ بانک آینده به بانک ملی ایران
احیای تاریخ قم هیچ تعارضی با دین ندارد
آغاز المپیاد استعداد‌های برتر ووشوی کشور به میزبانی قم
رئیس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی قم معرفی شد
اجرای طرح بیابان‌زدایی سراجه قم با پساب فاضلاب
نیاز فوری به گروه خونی B منفی در قم
اعزام ۲۴ هزار قمی به کربلای ایران
۶ مصدوم در تصادف سه خودروی سواری در بلوار ۱۵ خرداد قم
کسب نخستین مدال تاریخ شمشیربازی استان قم
فراخوان رویداد ملی نوآفرین صنعت ساز استان قم
آغاز طرح توسعه پیرامون مسجد مقدس جمکران