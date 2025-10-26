رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر از اجرای ۱۲۰ برنامه گرامیداشت هفته تربیت بدنی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - فیض الله ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر گفت: این اداره در راستای گرامیداشت هفته تربیت بدنی، بیش از ۱۲۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و جوانان را با همکاری هیأتهای ورزشی برگزار کرده است.
او افزود: شهرستان بابلسر با برخورداری از ظرفیتها و پتانسیلهای بالا در حوزه ورزش، دارای ۵۲ هیات ورزشی در بابلسر و ۹۵ هیات ورزشی در کل شهرستان و ۱۶۳ باشگاه خصوصی است که جا دارد از زحمات همه سرمایهگذاران عرصه ورزش که برای ارتقای نشاط اجتماعی مردم تلاش میکنند، قدردانی نمایم.
ملک تبار گفت: در حال حاضر، شهرستان بابلسر دارای ۱۱ هزار ورزشکار سازمانیافته، ۷ سمن (سازمان مردم نهاد) و ۵ دفتر مشاوره حوزه جوانان است که در سال جاری با کمک اساتید مجرب شهرستان فعال شدهاند.
او در ادامه افزود: ما در اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، در ۵ محور اصلی شامل توسعه ورزش همگانی، حمایت از ورزش قهرمانی و قهرمانان، برگزاری برنامههای فرهنگی و یادوارههای شهدای ورزشکار، اجرای همایشها و کارگاههای حوزه جوانان و همچنین تکمیل پروژههای عمرانی و ورزشی شهرستان فعالیت میکنیم.
ملک تبار در ادامه گفت: برخی پروژههای راکد مانند سالن ورزشی نصرت کلا که نزدیک به ۱۰ سال متوقف بود، با پیگیری نماینده و حمایت مدیران شهرستان و استانی و با تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری در دستور کار قرار گرفتند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر افزود: سالن ورزش زورخانهای در بخش بهنمیر برای برگزاری فعالیتهای فرهنگی ورزشی در حال آمادهسازی است.
او گفت: با همکاری مدیران شهرستان و استان، در سال اخیر بیش از ۸۰ دستگاه تجهیزات ورزشی به فضاهای شهری و روستایی شهرستان تزریق شد که از زحمات این مدیران صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
ملک تبار با اینکه شهرستان بابلسر با ظرفیت بالای ورزشی و برخورداری از مجتمعهای فعال، تاکنون میزبان حدود ۴۰ مسابقه کشوری و حتی بینالمللی بوده و در میان شهرستانهای استان، در ردههای اول تا سوم قرار دارد، افزود: از برنامههای شاخص هفته تربیت بدنی و ورزش میتوان به برگزاری ورزش صبحگاهی با پخش زنده ۴۵ دقیقهای از شبکه سه سوم سیما اشاره کرد. در این برنامه، با همراهی مدیران شهرستان، بیش از ۱۰۰ جایزه از جمله ۱۰ دستگاه دوچرخه برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شد.
او برگزاری مرحله دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور و مسابقات لیگ بوچیای بانوان و آقایان قهرمانی کشور در بابلسر را دیگر از برنامههای مهم اجرا شده در هفته تربیت بدنی و ورزش اعلام کرد.
ملک تبار در پایان از مدیران شهرستان که همواره در پیشبرد اهداف ورزش و جوانان، تأمین زیرساختهای ورزشی، سالنها و فضاهای روباز ورزشی و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان نقش مؤثری داشتهاند، تقدیر و تشکر کرد.