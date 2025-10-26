مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های بهسازی و نوسازی تاسیسات تامین و نشت‌یابی شبکه توزیع و انشعابات آب در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل رحیمی گفت: در راستای افزایش بهره‌وری منابع تأمین آب و پایداری تأمین شرب شهروندان، بهسازی ۴۵ حلقه چاه و همچنین ویدئومتری ۹۰ حلقه چاه در دستور کار شرکت قرار گرفت.

رحیمی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای مدیریت هوشمند شبکه و کاهش پرت آب افزود: در شش‌ماهه نخست امسال نشت یابی ۲۱ هزار و۲۰۹ رشته انشعابات مشترکین، نشت یابی ۴۲۷ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و همچنین شناسایی و مرئی سازی ۱۲۵ دستگاه شیرآلات مفقودی خطوط انتقال از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: تعویض و استانداردسازی ۸۷۰ رشته انشعاب آب مشترکین، تعویض و ۷۱۴۱ دستگاه کنتور خراب مشترکین و همچنین شناسایی ۲۶۰ رشته انشعاب غیرمجاز از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته است.

منبع: آب و فاضلاب گلستان

برچسب ها: نشت آب ، آب و فاضلاب
