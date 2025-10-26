باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که به میزبانی شهر ووشی چین برگزار می‌شود، امروز یکشنبه محمدحسین یزدانی به مصاف رقبای خود رفت.

در وزن ۸۷- کیلوگرم محمدحسین یزدانی پس از استراحت در دور نخست، به مصاف پارک وو هیوک قهرمان جهان و آسیا از کره جنوبی رفت و در راند طلایی برابر این تکواندوکار به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. یزدانی در دور یک هشتم نهایی به مصاف ذکریا از مراکش رفت و با برتری برابر وی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ملی پوش تکواندو ایران در دور یک چهارم نهایی به مصاف سیمونه آسیون از ایتالیا رفت که دارند مدال طلای قهرمانی جهان، مدال برنز المپیک پاریس و چندین مدال گرندپری بود. این مبارزه در نهایت با برتری دو بر یک حریف ایتالیایی به پایان رسید تا یزدانی هم از دور مسابقات کنار برود.

تیم ملی تکواندو ایران در دو روز ابتدایی این رقابت‌ها چهار ملی پوش دیگر داشت که ناهید کیانی و آرین سلیمی در پایان روز نخست با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند. در روز دوم مهدی حاجی موسایی با صعود به فینال در آستانه کسب مدال طلا قرار داشت، اما آسیب دیدگی در مبارزه پایانی و اشتباه داوران مدال او را نقره کرد. مهلا مومن زاده نیز با شکست برابر حریفانش از دور مسابقات کنار رفت.

امروز یکشنبه هم ملیکا میرحسینی، محمدحسین یزدانی و مهدی رزمیان با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند.