ملی پوش تکواندو ایران که با پیروزی برابر حریف ایتالیایی می‌توانست مدال برنز خود را قطعی کند، با شکست برابر وی از دور مسابقات کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که به میزبانی شهر ووشی چین برگزار می‌شود، امروز یکشنبه محمدحسین یزدانی به مصاف رقبای خود رفت.

در وزن ۸۷- کیلوگرم محمدحسین یزدانی پس از استراحت در دور نخست، به مصاف پارک وو هیوک قهرمان جهان و آسیا از کره جنوبی رفت و در راند طلایی برابر این تکواندوکار به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. یزدانی در دور یک هشتم نهایی به مصاف ذکریا از مراکش رفت و با برتری برابر وی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ملی پوش تکواندو ایران در دور یک چهارم نهایی به مصاف سیمونه آسیون از ایتالیا رفت که دارند مدال طلای قهرمانی جهان، مدال برنز المپیک پاریس و چندین مدال گرندپری بود. این مبارزه در نهایت با برتری دو بر یک حریف ایتالیایی به پایان رسید تا یزدانی هم از دور مسابقات کنار برود.

 تیم ملی تکواندو ایران در دو روز ابتدایی این رقابت‌ها چهار ملی پوش دیگر داشت که ناهید کیانی و آرین سلیمی در پایان روز نخست با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند. در روز دوم مهدی حاجی موسایی با صعود به فینال در آستانه کسب مدال طلا قرار داشت، اما آسیب دیدگی در مبارزه پایانی و اشتباه داوران مدال او را نقره کرد. مهلا مومن زاده نیز با شکست برابر حریفانش از دور مسابقات کنار رفت.

امروز یکشنبه هم ملیکا میرحسینی، محمدحسین یزدانی و مهدی رزمیان با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند.

برچسب ها: تکواندو قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندو
خبرهای مرتبط
تکواندو قهرمانی جهان؛
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
آخرین اخبار
پیروزی مقتدرانه پسران بسکتبال سه نفره مقابل قزاقستان با طعم صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
شگفتی سازی حسن رنگرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی + فیلم
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
بنیامین فرجی گام نخست را محکم برداشت + عکس
سودا آقایی و امیرعباس ساغری به برنز مشترک موی تای رسیدند + عکس
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟
نوروزی: بیش از ۸۰۰ ورزشکار توسط فدراسیون پزشکی ورزشی معاینه شدند
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
شمشیربازی زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا؛ پایان کار تیم سابر با کسب مدال برنز
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
دورتموند ۱ - ۰ کلن/ پیروزی زنبور‌ها با گل دقیقه ۹۶
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
منچستریونایتد ۴ - ۲ برایتون/ آموریم با سومین برد پیاپی شیاطین را مدعی کرد + فیلم
ناپولی ۳ - ۱ اینتر/ شاگردان کونته، دق‌دلی تحقیر در لیگ قهرمانان را سر افعی‌ها خالی کردند+ فیلم
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس