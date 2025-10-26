باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات نصب سکو‌های بتنی ضلع شمالی ورزشگاه آزادی آغاز شد. شروع این عملیات در شرایطی است که در دو قسمت شمال و جنوب ورزشگاه آزادی که شامل ۱۷ زون است، باید ۸ هزار سکوی بتنی نصب شود که در حال حاضر ۱۸۸۰ عدد آن تولید شده است.

پیش از نصب سکو‌های بتنی جدید؛ تخریب سکو‌های قدیمی و بالشتک ها، آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای تیر‌های پلکانی و عایق کاری انجام شده است.

با پایان نصب سکو‌های بتنی و مقاوم سازی ورزشگاه، عملیات نصب صندلی‌های تماشاگران آغاز می‌شود. در دو طبقه ورزشگاه آزادی نیاز به ۵۸ هزار و ۳۹۱ صندلی است. پیش از این ۲۱ هزار صندلی در ضلع غربی نصب شده بود.

لازم به یادآوری است که فاز نخست مقاوم سازی، بازسازی و استانداردسازی ورزشگاه آزادی شامل ۲۲ زون ضلع غربی، دی ماه سال گذشته به پایان رسید.