عملیات اجرایی ساخت یادمان زنده‌یاد هوشنگ ابتهاج امروز در رشت آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت یادمان زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) با حضور استاندار گیلان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانواده آن شاعر بزرگ در رشت برگزار شد.

هادی حق شناس، استاندار گیلان در این آیین با قدردانی از دست‌اندرکاران طراحی و اجرای این اثر فرهنگی گفت: احداث یادمان سایه اقدامی ارزشمند و فاخر در پاسداشت یکی از چهره‌های ماندگار ادب فارسی و افتخارات فرهنگی گیلان است.

او با یاد از مفاخر برجسته استان از جمله زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی افزود: گیلان مهد مفاخر فرهنگی و علمی بزرگی است که هر یک از آنان بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی ایران را رقم زده‌اند.

استاندار با تأکید بر حفظ و ماندگاری آثار هنرمندان فاخر گیلانی تصریح کرد: آثار فرهنگی و ادبی برخلاف بنا‌های مادی و فیزیکی، ماندگار و الهام‌بخشند؛ همان‌گونه که نام‌هایی چون حافظ، سعدی، مولانا و سایه در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده‌اند.

حق شناس با اشاره به طراحی این اثر توسط فرزند زنده‌یاد «سایه» ابراز امیدواری کرد: یادمان این شاعر نامدار به زیباترین شکل ممکن اجرایی و تلاش بر آن باشد در ۶ اسفند ماه، همزمان با سالروز تولد استاد ابتهاج، مراسم گرامیداشت او در محل یادمان برگزار شود.

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به «سایه» شاعر و پژوهشگر ادبی گیلانی بامداد چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ در سن ۹۵ سالگی در آلمان درگذشت و پیکر این شاعر برجسته کشورمان ۵ شهریور ماه در باغ محتشم رشت جنب حوزه هنری با حضور دوستدارانش تشییع و تدفین شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: هوشنگ ابتهاج ، ساخت یادمان
وضعیت نگران‌کننده پل‌های عابر پیاده در رشت
