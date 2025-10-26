تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با پیروزی مقابل قزاقستان به مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران کشورمان که در شروع این رقابت‌ها مقابل تیم‌های سریلانکا یمن و عربستان سعودی به پیروزی رسیده بود در گروه ۴ این رقابت‌ها امروز در اولین بازی به مصاف تیم قزاقستان رفت.

تیم ملی بسکتبال سه نفره کشورمان در اولین دیدار امروز از رقابت‌های بسکتبال سه نفره پسران موفق شد با حساب ۲۱ بر ۸ در کمتر از زمان قانونی مسابقه به پیروزی برسد و صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کند.

تیم بسکتبال سه نفره پسران کشورمان در دیدار دوم از ساعت ۱۴ به مصاف تیم بنگلادش خواهند رفت. پسران بسکتبال ایران در گروه ۴ این رقابت‌ها با تیم‌های عربستان یمن سریلانکا قزاقستان و بنگلادش همگروه هستند.

در مرحله حذفی این رقابت‌ها دو تیم برتر هر گروه به دور یک چهارم نهایی صعود و نمایندگان کشورمان به عنوان تیم اول یا دوم این گروه به احتمال زیاد با تیم‌های قدرتمند چین و بحرین از گروه دیگر این رقابت‌ها در مرحله یک چهارم نهایی رو‌به‌رو رو‌به‌رو خواهند شد.

دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال سه نفره ، بسکتبال سه نفره ، بسکتبال
