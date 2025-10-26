پیش‌برنامه‌های جشن ملی «نشاط اجتماعی ایرانیان» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) در تهران آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش‌برنامه‌های جشن ملی «نشاط اجتماعی ایرانیان» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز(یکشنبه ۴ آبان ماه) در تهران آغاز می‌شود.

این سلسله جشن براساس دستور ویژه دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار می‌شود که پیش برنامه‌های آن طی سه روز از یکشنبه تا سه‌شنبه (چهارم تا ۶ آبان ماه) هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۷، ابتدا در حریم بیرونی تئاترشهر جنب بوستان دانشجو و در دو روز پایانی در محوطه بیرونی موزه هنرهای معاصر تهران واقع در بوستان لاله به اجرا گذاشته می‌شود.

خیمه شب‌بازی، نقالی و نمایش تخت حوضی، اجرای موسیقی زنده توسط هنرجویان هنرستان‌های پسرانه و دخترانه تهران و اجرای نقاشی زنده برنامه‌های این سه روز خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بخش اصلی برنامه‌های این جشن، در آذرماه امسال و پس از ایام فاطمیه به مدت یک ماه در سطح تهران و سایر مناطق کشور برگزار خواهد شد که برنامه آن متعاقبا اعلام می‌شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و شهرداری تهران با معاونت امور هنری در اجرای این برنامه‌ها همکاری می‌کنند.

بهره‌مندی هموطنان از برنامه‌های جشن ملی «نشاط اجتماعی ایرانیان» برای عموم رایگان است.

محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این درباره برگزاری جشن «نشاط اجتماعی ایرانیان» در تهران و سایر استان‌های کشور بیان کرده بود که به دنبال دستور ویژه دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور، مبنی بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در سطح جامعه، این معاونت، مجموعه برنامه‌های هنری در قالب «جشن نشاط اجتماعی ایرانیان» با بخش‌های متنوع همچون اجرای موسیقی و آثار نمایشی در تهران و سایر استان‌های کشور در دستور کار خود قرار داده است.

منبع: وزارت ارشاد

برچسب ها: نشاط اجتماعی ، رویداد فرهنگی ، وزارت فرهنگ
برگزاری جشن ملی «نشاط اجتماعی ایرانیان» در محوطه بیرونی تئاتر شهر و موزه هنر‌های معاصر
