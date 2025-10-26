اجرای طرح استفاده از کمربند ایمنی در خودرو‌های شخصی و عمومی در محور‌های مواصلاتی هرمزگان از امروز آغاز شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد حق‌پرست فرمانده پلیس‌راه هرمزگان گفت: این طرح برای نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی است.

وی افزود: در مرحله نخست، رویکرد پلیس آموزش و فرهنگ‌سازی است و مأموران مؤظف‌اند در برخورد با رانندگان ابتدا تذکر و آموزش لازم را ارائه دهند.

سرهنگ محمد حق‌پرست گفت: در صورتی که رانندگان نسبت به رعایت این قانون بی‌توجه باشند، برخورد قانونی و اعمال جریمه انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت راننده و سرنشینان در گرو استفاده از کمربند ایمنی است، از شهروندان خواست با مأموران پلیس‌راه همکاری کنند تا شاهد کاهش حوادث رانندگی در جاده‌های استان باشیم.

منبع:صداوسیما

برچسب ها: پلیس راه هرمزگان ، کمربندایمنی
خبرهای مرتبط
تجلیل از ۹۰ مربی و همیار نمونه ترافیکی در هرمزگان
خدمت صادقانه و آموزش صحیح؛ سپر همیاران پلیس در جنگ شناختی
طرح ویژه پلیس راه برای مقابله با چراغ‌های زنون و نورهای خیره‌کننده در جاده‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود دستگاه قضایی هرمزگان به تعیین تکلیف بنای تاریخی عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس
نبرد مداوم با آب و آهن در اعماق خلیج فارس برای پایداری شریان انرژی کشور
آخرین اخبار
نبرد مداوم با آب و آهن در اعماق خلیج فارس برای پایداری شریان انرژی کشور
ورود دستگاه قضایی هرمزگان به تعیین تکلیف بنای تاریخی عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس
کشف گازوئيل در پوشش روغن صنعتي در بندر خمیر 
هدفگذاری برای راه اندازی ۱۵۰ کانون مهدویت در هرمزگان
واژگونی خودرو با یک فوتی و ۲۳ مصدوم در هرمزگان
تعویض چهار اصله پایه برق فشار ضعیف در روستای دهنو بندرعباس