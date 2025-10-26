باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد حقپرست فرمانده پلیسراه هرمزگان گفت: این طرح برای نهادینهسازی فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی است.
وی افزود: در مرحله نخست، رویکرد پلیس آموزش و فرهنگسازی است و مأموران مؤظفاند در برخورد با رانندگان ابتدا تذکر و آموزش لازم را ارائه دهند.
سرهنگ محمد حقپرست گفت: در صورتی که رانندگان نسبت به رعایت این قانون بیتوجه باشند، برخورد قانونی و اعمال جریمه انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه سلامت راننده و سرنشینان در گرو استفاده از کمربند ایمنی است، از شهروندان خواست با مأموران پلیسراه همکاری کنند تا شاهد کاهش حوادث رانندگی در جادههای استان باشیم.
منبع:صداوسیما