دانش آموزان دبستان امام خمینی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان به منظور احیای ورزش زورخانه ای گوشه هایی از این ورزش باستانی را به نمایش گذاشتد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش زورخانهای یا ورزش باستانی یا ورزش پهلوانی، نام دستهای از حرکات ورزشی و رزمی است که از گذشته تا کنون رواج داشته و تا امروزه ادامه دارد؛ بنابراین برای احیای این ورزش پهلوانی به همت باشگاه ورزش باستانی ذوالفقار درصبحگاه دبستان امام خمینی جهت آشنایی دانش آموزان ورزش باستانی زورخانه برگزار شد. همه رشتههای ورزشی با سوت داور شروع میشوند و ورزشهای زورخانهای و باستانی با نوای دلنواز مرشدان و با بسم الله الرحمن الرحیم و مناجات خوانی آغاز میشود. این ورزش باستانی نیازمند توسعه بیش از پیش در بین جوانان و دانش آموزان است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سید شهاب مرتضوی - خراسان رضوی
