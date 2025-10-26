باشگاه خبرنگاران جوان _ این مسیر که در امتداد رودخانه قمرود احداث شده، روزانه محل تردد هزاران خودرو از شهروندان و زائران حرم مطهر حضرت معصومه (س) است، اما کمبود علائم ایمنی، سرعت بالای خودروها، روشنایی ناکافی و فرسودگی آسفالت، آن را به یکی از محورهای پرخطر شهر تبدیل کرده است.
بلوار حاج قاسم سلیمانی در حاشیه جنوبی رودخانه قمرود قرار دارد و هیچگونه دسترسی محلی، مغازه یا پیادهرو برای تردد عابران ندارد؛ ویژگیای که سبب شده رانندگان آن را همانند بزرگراههای برونشهری تلقی کرده و با سرعتهای بالا در آن تردد کنند.
کیفیت نامناسب آسفالت در بخشهای مختلف این مسیر، علاوه بر ایجاد خطر برای رانندگان، موجب کاهش ایمنی و راحتی تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک شده است.
از سوی دیگر، در برخی نقاط، عرض محور بهطور محسوسی کاهش مییابد و در بخشهایی دیگر ناگهان پهنتر میشود؛ وضعیتی که نشان از نبود بازنگری مهندسی و طراحی منسجم در این محور دارد.
ورود اتوبوسهای مسافربری به نقاط پرترافیک این مسیر، بهویژه اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، سبب افزایش حجم ترافیک و ایجاد گرههای سنگین در ساعات اوج رفتوآمد شده است.
همچنین اجازه پارک خودرو در برخی نقاط که بهصورت طبیعی گلوگاه ترافیکی محسوب میشوند، باعث کندی حرکت و انسداد مقطعی مسیر شده است.
مناسب بودن دسترسی و روانی ترافیک در بلوار شهید سلیمانی باعث شده برخی رانندگان، بهویژه در ساعات خلوت، مرتکب سرعت غیرمجاز شوند؛ موضوعی که در سالهای گذشته منجر به وقوع چند حادثه تلخ از جمله جانباختن دو پاکبان زحمتکش شهرداری قم در این مسیر شده است.
نبود علائم هشداردهنده کافی، نامشخص بودن سرعت مجاز و روشنایی ناکافی در برخی نقاط، از عوامل اصلی افزایش خطر در این محور است.
در ماههای اخیر چند دوربین ثبت تخلف سرعت در بخشهایی از این بلوار نصب و فعال شده، اما تابلوهای مربوط به محدودیت سرعت هنوز بهروزرسانی نشده است.
تابلوهای سرعت در این مسیر قدیمی و بعضا محو شدهاند؛ حالا که دوربینها فعال شده، رانندگان نمیدانند سرعت مجاز چقدر است و همین موضوع باعث جریمههای ناخواسته میشود.
یکی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی قم که خواست نامش در خبر قید نشود، گفت: دوربینها برای افزایش ایمنی و کنترل سرعت نصب شدهاند، اما به دلیل محدودیت بودجه، امکان نوسازی و نصب علائم جدید در کوتاهمدت وجود ندارد.
او افزود: بلوار حاج قاسم سلیمانی از نظر قانونی مسیر درونشهری است، اما از نظر طراحی هندسی شباهت زیادی به محورهای سریعالسیر برونشهری دارد و همین تضاد موجب سردرگمی رانندگان شده است.
شهروندان و کارشناسان خواستار بازنگری فوری در طراحی و ساماندهی این محور هستند؛ از جمله تعیین دقیق سرعت مجاز، نوسازی تابلوهای راهنمایی، نصب علائم هشداردهنده جدید، بهسازی آسفالت، افزایش روشنایی و اصلاح نقاط گلوگاهی برای کاهش خطر و ترافیک.
بلوار حاج قاسم سلیمانی با وجود نقش موثر در روانسازی ترافیک قم، تا زمانی که میان تعریف قانونی و طراحی فنی آن تعادل برقرار نشود، همچنان یکی از مسیرهای پرچالش و پرخطر شهر باقی خواهد ماند.
