باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مانی حدادی کارشناس خودرو در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: خالی فروشی و فروش خارج از ضوابط حواله خودرو موضوعی است که در دو حوزه متفاوت معنا پیدا میکند و طی چهار تا پنج سال اخیر در خودروسازیهای بزرگ کشور به وضوح مشاهده شده است.
وی ادامه داد: خالی فروشی یا آیندهفروشی از مهمترین آسیبهای صنعت خودرو محسوب میشود که موجب زیان انباشته در این بخش شده است. متأسفانه هر دو خودروساز بزرگ کشور همچنان این روش را به کار میگیرند.
حدادی با اشاره به شیوه خالی فروشی گفت: برای مثال، برخی شرکتهای خودروسازی حجم بالایی از خودرو را برای سال آینده پیشفروش میکنند، در حالی که میزان تولید آنها حتی کفاف تعهدات امسال را نمیدهد. این یک تکنیک قدیمی و منسوخ است که برای تقویت جریان نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرد.
خالی فروشی؛ تکنیک قدیمی خودروسازان برای تقویت نقدینگی
وی افزود: این روش نه امروز و دیروز، بلکه سالهاست که در خودروسازان بزرگ کشور اجرا میشود.
حدادی همچنین به موضوع حوالهفروشی در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع بیشتر مربوط به خودروسازان مونتاژی است و پدیدهای تلخ در بازار محسوب میشود. منظور از خودروسازان مونتاژی همان شرکتهای خصوصی هستند که خودروهای چینی را مونتاژ میکنند.
حوالهفروشی در شرکتهای مونتاژی؛ مسئلهای قدیمی و چالشبرانگیز
وی اضافه کرد: این شرکتها از ذیل مصوبه شورای رقابت خارج شده و قیمتگذاری آنها به نوعی آزاد است. همچنین محصولات خود را دیگر در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه نمیکنند و به صورت مستقیم وارد بازار میکنند.