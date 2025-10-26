یک کارشناس صنعت خودرو، خالی فروشی را یکی از پدیده‌های جدید در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: این پدیده زمینه ساز وارد کردن آسیب‌های جدی به صنعت خودرود در کشور می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مانی حدادی کارشناس  خودرو در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: خالی فروشی و فروش خارج از ضوابط حواله خودرو موضوعی است که در دو حوزه متفاوت معنا پیدا می‌کند و طی چهار تا پنج سال اخیر در خودروسازی‌های بزرگ کشور به وضوح مشاهده شده است.

وی ادامه داد: خالی فروشی یا آینده‌فروشی از مهم‌ترین آسیب‌های صنعت خودرو محسوب می‌شود که موجب زیان انباشته در این بخش شده است. متأسفانه هر دو خودروساز بزرگ کشور همچنان این روش را به کار می‌گیرند.

حدادی با اشاره به شیوه خالی فروشی گفت: برای مثال، برخی شرکت‌های خودروسازی حجم بالایی از خودرو را برای سال آینده پیش‌فروش می‌کنند، در حالی که میزان تولید آنها حتی کفاف تعهدات امسال را نمی‌دهد. این یک تکنیک قدیمی و منسوخ است که برای تقویت جریان نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خالی فروشی؛ تکنیک قدیمی خودروسازان برای تقویت نقدینگی

وی افزود: این روش نه امروز و دیروز، بلکه سال‌هاست که در خودروسازان بزرگ کشور اجرا می‌شود.

حدادی همچنین به موضوع حواله‌فروشی در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع بیشتر مربوط به خودروسازان مونتاژی است و پدیده‌ای تلخ در بازار محسوب می‌شود. منظور از خودروسازان مونتاژی همان شرکت‌های خصوصی هستند که خودرو‌های چینی را مونتاژ می‌کنند.

حواله‌فروشی در شرکت‌های مونتاژی؛ مسئله‌ای قدیمی و چالش‌برانگیز

وی اضافه کرد: این شرکت‌ها از ذیل مصوبه شورای رقابت خارج شده و قیمت‌گذاری آنها به نوعی آزاد است. همچنین محصولات خود را دیگر در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه نمی‌کنند و به صورت مستقیم وارد بازار می‌کنند.

برچسب ها: خودرو ، حواله
خبرهای مرتبط
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
آخرین اخبار
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
سبز پوشی شاخص کل بورس
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
بار کشور چین از طریق پاکستان و ایران منتقل می‌شود/ انعقاد قرارداد راه آهن رشت _ کاسپین تا یک ماه آینده در مسکو+ فیلم
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
ورودی سد‌های کشور ۴۱ درصد کاهش یافت+ جدول
آغاز عملیات قطعه اصلی کریدور شمال جنوب با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
تعیین تکلیف قیمت ۳۱ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکل افت ولتاژ با نصب و راه اندازی ۲۵ مگاوار خازن در استان قم
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال