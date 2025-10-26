باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدعلی آسیایی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قزوین گفت: هم اکنون در معابر درون‌شهری استان قزوین ۱۹ نقطه حادثه خیز شناسایی شده که براساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تا پایان امسال حداقل ۱۰ نقطه از آنها ایمن‌سازی خواهد شد.

سرهنگ آسیایی اضافه کرد: بیشتر رانندگان متخلف درون شهری قزوین در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند و ۶۰ درصد تلفات رانندگی نیز مربوط به عابران و موتورسیکلت‌سواران است.

وی افزود: افراد بالای ۶۰ سال به طور معمول کمتر رانندگی می‌کنند و گروه‌های زیر ۱۸ سال نیز فاقد گواهینامه هستند، بنابراین بخش جوان جامعه بیشترین حضور را در معابر و جاده‌ها دارند.

رییس پلیس راهور قزوین با اشاره به ترکیب قربانیان حوادث رانندگی، اضافه کرد: حدود ۳۰ درصد از تلفات رانندگی استان مربوط به موتورسیکلت‌سواران و ۳۰ درصد دیگر مربوط به عابران پیاده است و بسیاری از عابران جان باخته نیز افراد بالای ۵۰ سال هستند که به دلیل نبود یا فرسودگی پل‌های مکانیزه عابر پیاده یا به علت مشکلات جسمی در خیابان جان خود را از دست می‌دهند.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، در کارگروه ترافیک استان که با مشارکت کارشناسان پلیس راهور، شهرداری‌ها و شورای ترافیک تشکیل می‌شود، محل‌های پرحادثه، به ویژه نقاط دارای تصادفات منجر به فوت شناسایی و برای اصلاح اولویت‌بندی شده‌اند.

وی یادآور شد: سال گذشته ۲۶ نقطه پرحادثه در سطح استان قزوین مورد شناسایی قرار گرفت که با اقدامات اصلاحی، هفت نقطه آن برطرف شده و امیدواریم مسئولان ذیربط نسبت به رفع سایر نقاط حادثه خیز جهت کاهش تلفات جانی اهتمام ورزند.