فعالان طرفدار فلسطین در مالزی علیه رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی تجمع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های محلی، ده ها معترض در میدان استقلال کوالالامپور تجمع کردند تا به سفر ترامپ به مالزی و همچنین حمایت او از اسرائیل اعتراض کنند.

فیلم‌ها و عکس‌هایی از محل تجمع نشان می‌دهد که آنها پرچم‌های فلسطین را تکان می‌دادند، پلاکارد‌هایی در محکومیت ترامپ در دست داشتند و شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر می‌دادند.

خبرگزاری استار گزارش داد که این تجمع در ابتدا قرار بود در پارک آمپانگ، نزدیک محل برگزاری اجلاس آسه‌آن برگزار شود اما برگزارکنندگان به توصیه پلیس محل تظاهرات را به میدان استقلال منتقل کردند.

منبع: الجزیره