«کودکان امروز، سرمایه‌های ارزشمند فردای شهر هستند و فراهم‌سازی فضا‌های فرهنگی مناسب برای آنها از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری منطقه ۱۴ به شمار می‌رود.»

وی افزود: «کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان محله پرستار با هدف گسترش عدالت فرهنگی، ارتقای سطح آگاهی خانواده‌ها و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل جدید راه‌اندازی شده است.

فیلسوف زاده یاداور شد: این فضا علاوه بر دسترسی آسان کودکان به منابع آموزشی و سرگرمی، زمینه‌ساز رشد خلاقیت و تقویت مهارت‌های اجتماعی آنان نیز خواهد بود.»

در پایان این مراسم، کودکان و نوجوانان حاضر در فضا‌های آموزشی و سرگرمی کتابخانه به اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی پرداختند و از غرفه‌های کتاب و نقاشی بازدید کردند.

این کتابخانه، نمادی از توجه مدیریت شهری منطقه ۱۴ به گسترش زیرساخت‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های نوپای دارالمؤمنین تهران است.